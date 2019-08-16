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"Шок, образа!" У Криму заявили, що незадоволені РФ і задивляються на Україну

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Жителі анексованого Криму все частіше порівнюють умови, які для них створили російська "влада", та життя в материковій Україні. І порівняння не на користь окупантів.

Таке несподіване зізнання зробив російський громадський активіст Максим Калашников у фільмі-репортажі "Згвалтований Севастополь". У ньому він говорить про свавілля російської адміністрації і безправ'я жителів півострова.

"Образа, шок! Прості люди, якщо без камери, кажуть правду. Кажуть, що ціни величезні. Робочих місць немає. Сюди приїхало багато РФ, багато хто виїжджає. Ціни в місті на нерухомість на рівні пітерських, а роботи ж немає. Немає можливості вести бізнес. Ті, хто вів бізнес, закривають його. Тому що неймовірні побори! Люди обурені. Навіть заробляти не дають", – описує Калашников побачене на півострові.

За його словами, мешканці Криму все більше і більше починають дивитися на Україну.

"Є український фактор, фактор Зеленського, який намагається навести порядок. Люди бачать, що в Україні, попри всі маленьких заробітках, є безвіз. Можна за 50 євро злітати в Чехію. А нам з Севастополя як до Пітера доїхати? А тут ще притискають свободу виборів. Це страшне явище. У деяких вже є українські прапори!", – констатує Калашников.

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Кримчани дивляться, як живе материкова Україна

Кримчани дивляться, як живе материкова Україна

Телеканал ATR

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму в районі Керчі повним ходом добувають пісок, забруднений фосфором, миш'яком і хлором. За рік площа отруйних "розкопок" збільшилася на 25%.

При цьому жителі півострова скаржаться на проблеми з іноземними та навіть російськими компаніями. Прописка на півострові стала для них "чорною міткою". За їх словами, весь цивілізований світ сприймає партнерів з Криму як жителів тоталітарної Північної Кореї або Сирії.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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