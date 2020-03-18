Українцям можуть відшкодувати комуналку на час карантину: що вирішили у Кабміні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава в умовах карантину має взяти на себе частину плати за послуги ЖКГ.
Компенсацію збираються давати окремим категоріям громадян, але можливо, що й усім без винятку. Про це він сказав на засіданні Кабміну в середу, 18 березня. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Нагадаємо, Шмигаль також заявив, що в Україні можлива економічна криза, який буде наслідком світової.
Платіжки за комуналку
"Визначити відсоток відшкодування частини комунальних платежів на час карантину в Україні. Тобто, ми своєю постановою ввели карантин, ми закликаємо людей бути вдома. Держава повинна взяти на себе відшкодування частини плати за комунальні послуги, які виростуть в зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції вдома", – сказав Шмигаль.
Він доручив Мінсоцу, Мінфіну і Мінекономіки порахувати необхідні для цього суми, а також категорії громадян, яким можуть платити допомогу. Це потрібно зробити протягом трьох днів і винести пропозиції на позачергове засідання Кабміну.
"Порахуйте можливі категорії громадян, або можливо, скажіть, що це потрібно всім без винятку", – уточнив Шмигаль.
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