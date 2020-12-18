Шмигаль – про зарплату лікарів: ми не можемо забрати пенсії у пенсіонерів і віддати все медикам

У держбюджеті-2021 передбачені гроші на 300-відсоткові доплати лікарям, які працюють із хворими на коронавірус, а також на підвищення заробітних плат.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 18 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Прем'єр розповів, що в 2021 році на медицину передбачено 163 млрд гривень. Це рекордний показник.

До 2023 року планується, що витрати на медсферу встановлять на рівні 5% від ВВП. Шмигаль стверджує, що таким чином зарплати українських медиків можна буде співвіднести з європейськими.

Прем'єр порівняв медицину в умовах пандемії з війною. Він сказав, що і сам бачить лікарів, які працюють на на межі можливостей.

"Ми не можемо забрати пенсії у пенсіонерів або зарплати у вчителів і віддати сьогодні все медикам. Але медики сьогодні в пріоритеті", – сказав глава Кабміну.

Він підкреслив, що найбільше зростання коштів у бюджеті виділене на саме медичну сферу.

Як сказав Шмигаль, наступного року всі засоби, які вдасться акумулювати, додатково назбирати, дозаробити, йтимуть у медсистему.

Трансляція програми:

Раніше Шмигаль заявив про те, що виділених на освіту та медицину грошей у проєкті бюджету на 2021 рік вистачить на те, щоб на 30% підвищити зарплати медикам і на 26% – співробітникам сфери освіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тим часом спікер Верховної Ради Дмитро Разумков визнав, що в Україні немає грошей, щоб українські лікарі отримували зарплати, як у Польщі.