Шмигаль пообіцяв різко підвищити зарплати медикам і педагогам у 2021-му: названо цифри

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що виділених на освіту й медицину грошей у проєкті бюджету на 2021 рік вистачить на те, щоб на 30% підвищити зарплати медикам і на 26% – співробітникам сфери освіти.

Такі оцінки глава уряду озвучив на засіданні Кабміну 2 грудня. "Під усі програми є джерела фінансування в повному обсязі. 161 млрд грн передбачено на медицину (+30 млрд, або на 65 млрд більше, ніж у 2019-му). За 2 роки на 60% збільшиться фінансування. Такими темпами не зростали навіть витрати на армію... Зарплати всіх медиків підвищать на 30%, співробітникам сфери освіти – на 26%", – заявив Шмигаль.

Водночас, наприклад, міністр охорони здоров'я Максим Степанов із такими оцінками не погоджується. "Потрібно 296 млрд гривень для потреб Міністерства охорони здоров'я на 2021 рік. Ми виходили з двох речей. У цій сумі розраховано щодо кожного конкретного захворювання. Наприклад, щоб вилікувати людину після інсульту, вартість лікування залежно від перебігу хвороби може становити від 22 до 118 тисяч гривень", – сказав він на брифінгу 2 грудня.

Також у 296 млрд гривень закладено зарплати лікарям і медичному персоналу. "Крім того, це заробітна плата лікарів, медсестер і саніторок. Зарплата лікаря не може бути 7-9 тисяч гривень. Я нікого не хочу лякати, але ми можемо прокинутися в країні, з якої поїдуть усі лікарі туди, де цінують їхню працю. Ми розрахували мінімальну зарплату для лікарів – 23 тис. грн, 17 – медична сестра і 12 тис. грн – санітарка. Це базова ЗП для медиків і персоналу", – зазначив міністр.

Також, незважаючи на обіцяну надбавку співробітникам сфери освіти, перерахунок зарплат педагогам уряд скасував.

Так, в Україні вже з 1 січня 2021-го мінімальний оклад для педагога повинні були підвищити щонайменше до 2,5 прожиткових мінімумів (6810 грн). Таке рішення ухвалив сам Кабінет міністрів своєю постановою №822. Однак днями це ж рішення скасував.

Кабмін скасував підвищення КМУ

Унаслідок мінімальний оклад молодого вчителя становить усього лише 4455 грн.

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