Шмигаль не може вирішити проблему: шахтарі у Львівській області залишилися під землею

У Соснівці Львівської області співробітники шахти "Надія" в знак протесту залишаються під землею. Їм кілька місяців не виплачують зарплати, їхні дружини перекривають дороги, а самі шахтарі погрожують оголосити голодування.

Про продовження протестів на своїй сторінці в Facebook заявив нардеп Юрій Камельчук. Через господарські проблеми підприємство накопичило величезні борги. Як раніше заявляв глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, це чи не єдина шахта, яка не має держдотацій. "Не знаю чому", – сказав глава ФДМ.

Кілька місяців тому шахтарі проводили акції протесту під Кабміном і Офісом президента. Незважаючи на це, проблему досі так і не вирішено. Юрій Камельчук у своїй публікації стверджує, що уряд у ситуації, що склалася, не винний, однак з огляду на те, що шахта належить державі, без втручання Кабміну вирішити проблему буде складно.

Незважаючи на всі протести, прем'єр-міністр Денис Шмигаль так і не зміг вирішити проблему на шахті. "Причинами критичного фінансового стану ВАТ "Шахта "Надія" є системні спотворення суті господарських операцій в обліку видобутого, прийнятого до оплати й реалізованого вугілля, допущені і прийняті неефективні управлінські рішення протягом 2018-2020 років у частині цінової політики реалізованої вугільної продукції, незаконні витрати на оплату праці, неконтрольованість процесів придбання, списання та збереження товарно-матеріальних цінностей", – пише Камельчук.

Оскільки єдиним джерелом доходу підприємства є кошти, отримані від реалізації товарної продукції, відсутність видобутку вугілля призвела до неплатоспроможності шахти. Утворилася заборгованість із заробітної плати, за платежами в бюджет та інше.

Збитки за результатами фінансово-господарської діяльності склали (всього) 93 млн грн:

2018-й – 7 млн грн;

2019-й – 67 млн грн;

І в першому кварталі 2020-го збиток – 19 млн грн.

Камельчук розповів про проблеми шахти "Надія" facebook.com/kamelchuk

Шахтарям не виплачують зарплати facebook.com/kamelchuk

Шахтарі через борги із зарплати залишаються під землею facebook.com/kamelchuk

Кабмін намагається вирішити проблему з зарплатами шахтарів facebook.com/kamelchuk

"Після перших звернень працівників шахти за дорученням глави Міненерго було проведено позаплановий внутрішній аудит діяльності приватного акціонерного товариства "Шахта "Надія" за період з 01.01.2018 по завершений період 2020-го, за результатами якого встановлено факти численних порушень вимог чинного законодавства та підготовлено звернення до правоохоронних органів із вимогою розслідувати незаконну діяльність колишніх керівників шахти", – пише нардеп.

За словами Камельчука, потрібно змінити юридичну форму власності ЗАТ на ТОВ, і перевести державне підприємство в процедуру підготовки до ліквідації. Зазначений процес займає від трьох місяців (виділення державного майна з товариства). Перешкодою цьому є те, що все майно товариства перебуває під арештом або в податковій заставі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус заявив, що в державних шахтах майже немає проблем із боргами з зарплат.

Заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів і голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець влаштували суперечку в прямому ефірі.