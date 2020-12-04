Українським шахтарям погасять 1,4 млрд боргу із зарплати: Шмигаль сказав, де візьмуть гроші

На погашення заборогованості із зарплати шахтарям буде спрямовано 1,4 млрд грн. Ці кошти планують виплатити вже найближчим часом.

Про це заявив прем’єр міністр Денис Шмигаль 4 грудня під час "Години запитань до уряду" у Верховна Рада України

Він зазначив, що парламент проголосував відповідний законопроєкт, а 3 грудня уряд ухвалив відповідні рішення щодо розподілу коштів, які планується отримати від "Укратранснафти" та "Укрнафти". "1,4 мільярда гривень, які передбачаються на виплату державної частини виплати зарплати шахтарям, однозначно будуть виплачені протягом найближчого часу", – запевнив очільник уряду.

Він також додав, що Кабінет Міністрів України веде постійний діалог з державними підприємствами стосовно погашення зарплатного боргу перед працівниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 вересня в Кривому Розі гірники шахти "Жовтнева" з видобутку залізної руди не вийшли із забою. 12 шахтарів нічної зміни залишилися під землею і оголосили про початок акції протесту з вимогою підвищити зарплату, звільнити менеджмент, повернути пільговий стаж, а також припинити порушення при атестації.

7 вересня підприємці і дружини шахтарів вийшли на протест до міськради Кривого Рогу.

20 вересня до страйку приєдналися гірники інших шахт Криворізького залізорудного комбінату - "Родіна", "Гвардійська", "Тернівська".

24 вересня керівництво Криворізького залізорудного комбінату заявило, що подальше перебування під землею несе потенційну загрозу для здоров'я і життя шахтарів та оголосило про початок зупинки всіх структурних підрозділів підприємства і виведення всіх колективів в простій. Втім, до 30 вересня 3 із 4 шахт повністю відновили роботу.