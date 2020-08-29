Шмигаль анонсував різке зростання зарплат: коли досягне 15 тисяч

В Україні в червні середня зарплата досягла 11,6 тис. грн. Уже в 2022 році цей показник збільшиться до 15 тис. грн.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "У червні середні реальні зарплати перевищили докризовий рівень і склали 11,6 тис. грн. Економіка почала відновлюватися, а люди повертатися на роботу. Ми очікуємо, що вже у 2022-му середні зарплати по країні будуть на рівні 15 000 грн", – заявив прем'єр.

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства опублікувало наступний прогноз зростання зарплат:

в 2021-му – 13 632 грн;

у 2022-му – 15 414 грн;

в 2023-му – 17 169 грн.

Крім того, за словами прем'єра, кредитні програми для українських фермерів і невеликого бізнесу продовжують набирати обертів. Вже понад 5 млрд доступних кредитів видано за програмою "5-7-9%" і ще понад 300 млн грн компенсовано фермерам.

Промисловість в липні продовжила демонструвати зростання (+ 1,4% в порівнянні з червнем цього року). Через пік економічної кризи в березні і квітні промислове виробництво все ще демонструє падіння рік до року.

Денис Шмигаль розповів про ситуацію в економіці facebook.com/dshmyhal

За перші 8 місяців податкові збори будуть більше на 14 млрд від індикатива і на 49 млрд більше ніж у минулому році.

"Приватизація збиткових держпідприємств триває, і фактично 3000 неефективних підприємств будуть продані. На цьому тижні Уряд затвердив список об'єктів, що не підлягають приватизації. Серед іншого це Нафтогаз, Укрпошта, Укрзалізниця, Енергоатом і інші. Всі вони залишаться під керівництвом держави. Також не будуть приватизовані більш 100 підприємств оборонного сектора", – написав прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка має зрости з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021 – до 6000 грн, з 1 липня 2021 – до 6500 грн.

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