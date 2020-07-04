Шкарлет підтвердив покупку Volkswagen за гроші Чернігівського політеху
В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет підтвердив покупку автомобіля Volkswagen за 60 тисяч доларів за бюджетні кошти, виділені Чернігівському національному технологічному університету.
Про це колишній ректор вишу розповів в інтерв'ю "Лівому берегу", зазначивши, що "Чернігівський національний технологічний університет в жебраках ніколи не ходив".
"Я, крім того, ще купив два автобуси, трактор, косарку, автонавантажувач. Я ще купив дітям двигуни на картинги, на кожну технічну кафедру в межах 500 000 гривень купили нове обладнання: деревообробка, плазмова різка, кружки радіотехніки, все те, що стосується комп’ютерів. А ще 200 камер, прохідну систему, модернізували систему опалення і все інше, зробили ремонт", – зазначив Шкарлет.
На питання журналістів він уточнив, що вантажівка Volkswagen залишилася в Чернігові, а в Києві, після призначення главою МОН, він їздить на Skoda.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабмін призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконуючим обов'язки міністра освіти і науки.
У той же час відомо, що комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав його кандидатуру на відповідну посаду.
На сайті Міністерства освіти і науки України відредагували новину про призначення Сергія Шкарлета виконуючим обов'язки глави МОН.