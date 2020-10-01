Схему Фукса викрили: в АМКУ вказали на змову під час купівлі ТРЦ Фірташа
Про те, хто організував схему змови
Скільки втратив банк "Надра"
Як вдалося викрити змову
Cкандальний бізнесмен Павло Фукс за допомогою пов'язаних компаній придбав на відкритих торгах ТРЦ Respublika Дмитра Фірташа, порушуючи закон. Змову викрив Антимонопольний комітет України. Так, три компанії з одним фактичним власником спеціально занизили ціну: торговий центр, який банк за борги продавав на аукціоні, дістався Фуксу всього за 777 млн грн, тоді як стартова ціна становила 2,56 млрд грн.
Антимонопольний комітет почав розслідування і встановив, що поведінка трьох учасників торгів – компаній "Солтекс Капітал", "фінгруп Фактор" і Толкфін " – є результатом змови, передає прес-служба відомства. Вдалося зібрати такі докази:
засновниками і керівниками компаній є родичі
компанії мали і інших спільних працівників;
учасники торгів робили один одному фінансову допомогу;
тісна комунікація між учасниками аукціону під час його підготовки, зокрема електронне листування між "фінгрупам Фактор" і "Толкфін";
використання компаніями одних і тих же засобів зв'язку;
узгоджена поведінка компаній при проведенні торгів.
Відповідно до закону на всіх трьох порушників накладено штрафи в розмірі 10% від доходу кожного з них. Варто відзначити, OBOZREVATEL писав про вказаною схемою ще задовго до розслідування АМКУ. Тоді нам вдалося з'ясувати, що кінцевим бенефіціаром компанії-переможця "Солтекс Капітал" є громадянин Великобританії Джонсон Роберт Алан. Уповноважена особа – Василь Астіон.
Крім "Солтекс Капітал", в аукціоні брали участь ще дві компанії - "Фінгруп Фактор" і "Толкфін". Але від них заявок на ціну чомусь не надходило. Втім, якщо детальніше вивчити інформацію про ці фірми, все встає на свої місця.
Кінцевим бенефіціаром "Фінгруп Фактор" і "Толкфін" є не хто інший, як Василь Астіон. За нашою інформацією, він працює в інтересах Павла Фукса.
Ймовірно, за допомогою двох підставних фірм людина Фукса хотів створити ілюзію конкуренції на торгах.
Чим "прославився" Павло Фукс:
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн з кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінському мільярдеру.
Державна компанія "Надра України" фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху. В результаті Україна втратила сотні мільярдів гривень.
Фукса підозрюють у прикритті схем із відмивання грошей колишнім президентом України і в спробах вивести "гроші Януковича" з України.
Підозрюється у зв'язку з кримінальним авторитетом, який є одним із організаторів вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі з українців, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, що збігаються з інтересами Росії.
Намагався в'їхати в Мексику з українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна в його російський паспорт.
Фукс, котрий перебрався в Україну, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля. Про це йдеться в розслідуванні Al Jazeera.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради ЗМІ Михайла Бродського.