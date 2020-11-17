Фейкові BlaBlaCar і лотереї: журналіст розкрив чергові схеми "розводу" на гроші в інтернеті

У мережі з'явилися шахрайські схеми з підробленим сайтом сервісу пошуку попутників BlaBlaCar, а також із "безкоштовною лотереєю".

Про це розповів російсько-американський журналіст, фотограф Сергій Лойко в Facebook. На обидві схеми "повівся" його товариш.

Фейковий BlaBlaCar

Аферисти пропонують своїм жертвам купити квиток для поїздки на фейковому сайті (інтерфейс якого дуже схожий на оригінальний), де формується банківська форма для оплати. В результаті користувачі самі переводять гроші шахраям.

Аферистам повірив друг журналіста, який хотів поїхати в Чернігівську область. В одному тематичному чаті він помістив оголошення, що хоче доїхати до кордону.

"Відгукнулась якась Ірина, яка представилася співробітницею BlaBlaCar і запропонувала йому варіант до кордону за 7000 рублів (близько 2580 грн)", – розповів Лойко. Його другу через месенджер Viber навіть телефонував його майбутній "водій", і чоловік погодився на "допомогу" аферистів.

Ірина заявила, що квиток потрібно купити на сайті BlaBlaCar і прислала йому посилання. Ім'я компанії в адресному рядку було змінено (не BlaBlaCar.com, а BiaBlaCar.com), проте друг Лойка не звернув на це увагу.

Форма, посилання на яку прислали шахраї Facebook / Сергій Лойко

Він відкрив посилання, заповнив усі графи оплати і в кінці отримав код підтвердження з банку через телефон. Він вніс код, відправив платіж і тут же отримав повідомлення: "Операція не пройшла. Спробуйте ще раз".

Чоловік отримав новий код, знову відправив платіж, але побачив ту ж "помилку".

Шахрайка запевнила, що платежі "просто зависли в системі", перенаправила на "службу підтримки" в WhatsApp і пообіцяла повернути гроші. Там друг журналіста отримав нове посилання, де потрібно було ввести свої банківські дані.

Форма на "повернення" грошей Facebook / Сергій Лойко

"Мій знайомий отримує це посилання, переходить за ним і заповнює форму повернення знову з усіма деталями його банківської карти. І знову отримує пропозицію внести банківський код підтвердження. Він отримує код і вносить його.

Уффф. Задоволений, отримує повідомлення з банку, що не те, що йому щось повернули, а навпаки, з його карти успішно списано ще 14000 рублів. Разом 28000 рублів із 400 рублями комісії", – написав Лойко.

Це не збентежило жертву шахраїв і він повірив, що проблеми нібито пов'язані з підтримкою його банку. Він також повірив, коли гроші знову пообіцяли повернути, тільки вже на картку іншого банку.

Facebook / Сергій Лойко

"Він отримує посилання, відкриває його, а там та ж сама форма, що і в разі "повернення" 14000 рублів.

І тут він вперше за останній час починає ворушити мізками. Посилає мені це посилання. Я читаю її і бачу, що в посиланні не BlaBlaCar.com, а BiaBlaCar.com Пояснюю йому, що він л*х. Він не вірить. Телефонує і пише водієві Володимиру. Який теж випарувався. Геніально просто і просто геніально", – зазначив журналіст.

Лотерея з "виграшем"

Друга схема також діє в мережі. Товариш Лойка взяв участь у лотереї з 12 перев'язаними стрічками коробочками. За три спроби йому потрібно було знайти, в якій із них приз. Із третьої спроби чоловік знайшов квиток із написом $3080 (близько 86 600 гривень).

Далі він заповнив форму з деталями своєї кредитної картки, щоб "отримати гроші". Однак, на сайті показало, що банк відмовив у цій операції нібито через не ту валюти.

У чаті зі співробітниками сайту чоловіка запевнили, що все добре, але йому потрібно конвертувати гроші, а для цього – заплатити 343 рублі (126 грн).

"А на задньому фоні чату в цей час повзуть по екрану знизу вгору коментарі щасливих володарів призів, які вже заплатили за конвертацію. Вони обмінюються враженнями про щастя, що на них звалилося.

Він платить 343 рублі за конвертацію. І... сайт раптом блокується помилкою 404. Більше він туди не потрапляє, як би не намагався", – розповів журналіст.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, українцям пропонують за 100 грн на тиждень здати в оренду свою сторінку в Facebook. Після її використовують для того, щоб розміщувати рекламу, яка порушує політику соцмережі. Це може привести до того, що після такої оренди у користувача з'явиться борг у розмірі 30 доларів, а сторінку взагалі можуть заблокувати.