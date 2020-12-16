Шахрай викрав з банківських рахунків українців 1 млн гривень: розкрито схему

Кіберполіція України викрила в Полтавській області зловмисника, який отримав доступ до персональних даних українців і викрав з їхніх рахунків мільйон гривень.

Для доступу до онлайн-банкінгу він використовував сім-карти, які були перевипущені віддалено. Всього від дій 31-річного чоловіка постраждали 100 осіб, повідомляється на сайті відомства.

Для зламу облікових записів він використовував шкідливе програмне забезпечення, після чого зловмисник отримав доступ до телефонних книг користувачів. Серед контактів фігурант обирав номера близьких родичів постраждалих.

"Використовуючи цю інформацію, він робив віддалений перевипуск сім-карт через оператора мобільного зв'язку. Разом з доступом до сім-картками постраждалих зловмисник отримував доступ і до їхнього онлайн-банкінгу, звідки привласнював гроші. Попередньо встановлено, що від шахрайських дій постраждали близько 100 осіб. Загальна сума збитків сягає мільйона гривень", – йдеться в повідомленні правоохоронців.

За місцем проживання фігуранта провели обшуки та вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки.

Чоловіку оголошено про підозру за частиною 3 статті 190 (шахрайство) КК. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує від 3 до 8 років в'язниці.

Нагадаємо, що українці частіше стають жертвами шахраїв, які телефонують від імені нібито співробітників банку і виманюють гроші. Про те, як працює схема і як не стати жертвою обману, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.