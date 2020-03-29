Шахраї знімають з карт українців гроші: як працює нова схема

У розпал карантину шахраї винайшли нові схеми крадіжки коштів з банківських карт під час карантину.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. У Міжбанківської асоціації членів платіжної системи повідомляють: шахраї зайшли далі. Розробили шкідливі програми, сайти, які крадуть персональні дані і використовують їх для того, щоб зняти гроші з карток.

Схема роботи шахраїв завжди одна і та ж:

Перший крок: викликати довіру, залякати, пообіцяти допомогу або надприбуток;

Другий крок: отримати персональні дані, номер і CVV банківської карти і змусити назвати код підтвердження, який приходить у вигляді СМС;

Третій крок: отримати якомога більшу суму з карти, провести переклад.

У розпал карантину схеми роботи шахраїв змінилися. Наприклад, якщо раніше вимагали перевести гроші, розповідаючи, що близький родич потрапив в поліцію, то тепер кажуть: ваш син або дочка в обсервації, у нього може бути коронавірус. Мовляв, хочете побачити / звільнити своє чадо – переводите гроші. Сам же родич в цей момент може перебувати вдома і навіть не підозрює про те, що за нього вимагають викуп.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні активізувалися шахраї, які розсилають фейковий повідомлення про нарахування 1000 грн, обіцяних пенсіонерам у зв'язку з карантином.

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