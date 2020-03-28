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28 березня • оновлено в 14:15
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Шахраї знімають гроші з карток українців під час карантину: розкрито схеми

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Шахраї під час карантину винайшли цілу низку схем, які дозволяють грабувати довірливих українців. Для цього використовують шкідливі програми, залякують обсервацією і навіть створюють фейковий сайти для оплати комунальних послуг.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. В Асоціації "ЕМА" зібрали кілька поширених під час карантину схем обману. Ось деякі з них.

Дізнайся, де коронавірус. Шахраї розробили спеціальне шкідливе програмне забезпечення, яке нібито допомагає побачити, де найближчий до вас хворий на коронавірус. Як тільки довірливий користувач встановлює додаток, усі файли блокуються, а щоб розблокувати вимагають надіслати гроші на електронний гаманець.

Шахраї знімають гроші з карток українців під час карантину: розкрито схеми

Вашого сина ізолювали. Ще одна нова схема: вночі до пенсіонерів дзвонять невідомі, кажуть, що їхнього сина ізолювали з підозрою на коронавірус і пропонують заплатити викуп: іноді за те, щоб відвезти "хворого" додому, а іноді просять надіслати гроші на лікування (мовляв, інакше він просто помре).

Заплати за комуналку онлайн. Через масову самоізоляцію пенсіонери перестали ходити в банки для того, щоб заплатити за комуналку. Тепер вони освоюють онлайн-платежі. Шахраї розробили шкідливі сторінки, які замість того, щоб приймати оплату за комунальні послуги, крадуть дані банківських карт.

"Головна порада – будьте пильні. Не відкривайте невідомі сайти, завантажуйте програми лише в офіційних магазинах Playmarket або Appstore, не відповідайте на дзвінки від невідомих номерів, або якщо відповіли, одразу ж шукайте офіційний номер лікарні (якщо дзвонили з лікарні), свого банку (якщо дзвонили від імені банку) і перевіряйте інформацію", – радить Марина Кобейнік.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні активізувалися шахраї, які розсилають фейковий повідомлення про нарахування 1000 грн, обіцяних пенсіонерам у зв'язку з карантином.

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Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
схема обману шахраї
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