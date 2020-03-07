Шахраї знайшли спосіб, як вкрасти гроші з карток українців: НБУ розкрив схеми

В Україні в 2019-му офіційно зафіксували 71,9 тис. випадків крадіжки грошей з банківських карт. У більшості випадків шахраї представлялися працівниками НБУ або банків і випитували персональні дані.

Про це йдеться в даних Нацбанку. "Мова йде про введення в оману громадян будь-якими способами для того, щоб вони проголосили власні персональні дані, реквізити платіжних карток, коди / паролі або здійснили переказ коштів під психологічним впливом на користь шахраїв", – йдеться в повідомленні НБУ.

На один мільйон гривень видаткових операцій з використанням платіжних карт в 2019 році лише 42 гривні припадало на незаконні дії. Це вдвічі менше, ніж в позаминулому році. В середньому на одну незаконну операцію в 2019 році припадало близько 2100 гривень, що на 16% менше ніж у 2018 році (2500 гривень). Кількість незаконних дій з платіжними картами, за якими понесені збитки, за минулий рік знизилася на третину - до 71 900 випадків (у 2018 році - 105,5 тис. випадків).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві двоє підозрюваних, які перебували в СІЗО, шахрайським шляхом по телефону виманили у пенсіонерки 69 тисяч гривень.

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