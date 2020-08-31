Шахраї знайшли номери українців і придумали нову схему обману

В Україні шахраї викупили бази даних з номерами українців, розсилають СМС і обіцяють великий виграш. Однак в результаті замість грошей змушують зробити покупку.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Наша конкурсна комісія вибрала вас серед безлічі претендентів. Суму в 350 тис. грн вже переказано на рахунок, вам варто лише підтвердити свої дані учасника і для цього зробити покупку товарів компанії Imageclub на рекомендовану суму від 315 грн", – заявив оператор.

Такий вид шахрайства існує вже не один десяток років. Ще до того, як у більшості українців з'явилися телефони, повідомлення про виграш розсилали поштою (найчастіше розносив найнятий за невеликі гроші кур'єр). До листа також прикріплювали список товарів, їхню вартість та реквізити для оплати.

В еру цифрових технологій про виграш повідомляють в смс, а оператори змушені проявляти свою майстерність і переконувати співрозмовників, що вони перебувають буквально за крок від багатства.

Юрист Олександр Плахотник у коментарі OBOZREVATEL роз'яснив: якщо йдеться про дрібний обман, правоохоронці змушені будуть зареєструвати звернення, але будуть розглядати його в останню чергу. Цим і користуються шахраї.

"Тут єдиний вихід – об'єднуватися й робити публічно та відкрито звернення з приводу роботи шахрайської організації. Якщо комусь здається, що такі сайти – дрібниця, він глибоко помиляється. У масштабах усієї країни щодня вони можуть отримувати десятки тисяч гривень", – підсумував Плахотник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.

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