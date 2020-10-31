Шахраї залишають українців без роботи: названо п'ять головних схем

В Україні шахраї, користуючись зростанням рівня безробіття в країні, впроваджують нові схеми обману: обіцяють високооплачувану роботу, однак замість цього збирають гроші нібито "за оформлення", або для "гарантії працевлаштування.

Кадровий портал work.ua опублікував п'ять найпопулярніших шахрайських схем. Щоб не стати жертвою рекрутингових шахраїв, варто пам’ятати одне просте правило — сумлінний роботодавець або агентство з підбору персоналу ніколи не просять шукачів заплатити за отримання посади й надані послуги.

Це сильне і привабливе формулювання, воно може означати що завгодно, але не реальне працевлаштування. Наприклад, шукачу пропонують пройти навчання за спеціальною програмою, після закінчення якої він 100% буде прийнятий на посаду. Людина оплачує тренінг або курс, і після цього липовий роботодавець зникає. У підсумку — ні навчання, ні грошей, ні роботи...

На жаль, шукачі досі клюють на цю маркетингову хитрість і потрапляють прямо до рук шахраїв. Запам’ятайте — жодних гарантій того, що ви точно отримаєте заповітну посаду, в принципі бути не може . Ні ваш багатогранний досвід, ні харизма, ні висока кваліфікація не можуть гарантувати, що ви підійдете тій чи іншій компанії.

Зазвичай цим займаються шахраї, які маскуються під рекрутингові агентства, або комерційні фірми. Такі організації за винагороду нібито допомагають шукачам у працевлаштуванні. На ділі кандидатам пропонують вакансії, які знаходяться у вільному доступі: з сайтів пошуку роботи, соціальних мереж, газет. Або, що ще гірше, відправляють на співбесіди до компаній, яких не існує.

Але у всьому світі це працює по-іншому. Шукачі ніколи не оплачують послуги кадрових агентств, це роблять роботодавці . Ваше працевлаштування — тільки ваша заслуга, тому якщо з вас вимагають оплату за доступ до "бази вакансій" — біжіть.

Мета шахраїв, які працюють за цією схемою, — виманити у шукача гроші за можливість почати роботу або змусити вкласти кошти у товари, вартість яких дуже завищена. Подібні пропозиції в основному поширюються в інтернеті та друкованих виданнях, там, де складно перевірити легальність роботодавця.

Найпопулярніший варіант — збирати ручки, іграшки, якісь нескладні прилади, клеїти марки, конверти, упаковувати подарунки та навіть сортувати бісер за кольорами. Роботодавець-шахрай пропонує заплатити за матеріал перед стартом, обіцяючи повернути витрачене з відсотками з першою ж зарплатою. Коли ви принесете те, що зробили, ваш товар можуть не прийняти, позаяк він бракований, ще й змусять купити додаткові матеріали. Можливо, шахраї зовсім зникнуть з радарів з вашими грошима.

Ця схема стара як світ, але зневірені шукачі продовжують вірити у диво і легкий заробіток. На жаль, дива не станеться. Якщо вас просять за щось заплатити перед початком роботи, це повинно вас відразу насторожити. Ви ні за що не повинні платити .

Якщо ви знайшли привабливу вакансію, в якій не вказана контактна інформація роботодавця, не спокушайтеся, вас може підстерігати обман. Як це працює. Щоб зв’язатися з рекрутером, замість резюме вам запропонують надіслати смс-повідомлення або зробити дзвінок. Надішлете або зателефонуєте — і з рахунку мобільного телефону буде знята певна сума.

Ще варіанти. Шукача запрошують в офіс компанії для заповнення анкети й, щоб дізнатися про долю заявки, попросять відправити смс. Або вам прийде лист від нібито великої та солідної компанії з повідомленням, що ви пройшли відбір і прийняті на суперпосаду. Щоб дотриматися усіх формальностей, вас попросять зареєструватися на сайті й для цього відправити смс.

Вас має насторожити настільки приваблива пропозиція, особливо якщо ви не брали участі в конкурсах. Та і "великі й солідні" фірми не настільки дріб’язкові, щоб вимагати оплату за послуги зв’язку, каву чи сканування документів.

Нарешті, вам зателефонували/написали та запросили на роботу у відому компанію! І просять вислати копію паспорта або інших документів з персональними даними, а натомість надсилають для підписання договір про працевлаштування. Задумайтесь, чи не пахне від такої пропозиції обманом. Адже ця угода може виявитися документом на кредит у банку. Ніколи не надавайте документи, особисту інформацію потенційному роботодавцю, поки не будете впевнені, що все офіційно, уважно читайте папери перед підписанням .

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