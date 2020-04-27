Шахраї залишають українців без копійки та користуються новими схемами: банкір розповів, як врятувати кошти

До яких хитрощів вдаються шахраї під час карантину, щоб заволодіти коштами клієнтів банків? Таке питання обговорювалося під час організованого Finclub круглого столу, в якому взяв участь Голова правління Ідея Банку Михайло Власенко разом з іншими керівниками українських банків та фахівцями з попередження шахрайства онлайн.

Банкіри розповіли, що під час карантину все більше клієнтів купують та сплачують онлайн, викликаючи інтерес шахраїв до застосування злочинних методів. Тому служби безпеки банків ще пильніше слідкують за підозрілими операціями. Водночас, вони закликають клієнтів бути пильнішими та не піддаватися на підозрілі махінації.

Інтернет-шахрай

Під час круглого столу банкіри поділилися власним досвідом, як не потрапити в пастку шахраїв та не втратити кошти під час карантину. Зокрема, Михайло Власенко дав кілька порад, якими користується сам: