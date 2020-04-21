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21 квітня • оновлено в 20:31
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Шахраї відкривають магазини і зникають: як на українців наживаються в мережах

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В Україні шахраї створюють фейкові магазини в соцмережах, збирають десятки тисяч підписників і обкрадають довірливих клієнтів. Видаючи себе за справжній бізнес, кіберзлочинці накручують кількість фоловерів, відкривають сайти і навіть купують рекламу.

Про один із найпопулярніших способів обману читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як працює схема

  • Шахраї відкривають сайт або створюють сторінку магазину в соцмережах;

  • в інтернеті розміщують рекламу, накручують кількість фоловерів для того, щоб переконати потенційну жертву в автентичності майданчика;

  • при покупці товар обіцяють відправити до відділення пошти, при цьому перед самою відправкою просять внести передоплату – 30% вартості товару;

  • отримавши гроші, шахраї перестають відповідати "покупцеві" і незабаром зовсім зникають.

Магазин у соцмережах практично неможливо відрізнити від справжнього. На сторінці в назві вказують навіть нібито адресу майданчика (іноді користуються чужим доменом). Наприклад, ось один із них:

Шахраї відкривають магазини і зникають: як на українців наживаються в мережах

Майже 17 тис. підписників, безліч постів із описом кожного товару, що "продає". Здавалося б, справжній магазин. Єдине – майже всюди відключені коментарі, а зазначений у контактах номер телефону недоступний.

Киянка Вікторія розповідає OBOZREVATEL: у цьому магазині спробувала замовити подарунок хрещенику. Продавчиня після нетривалої переписки поцікавилася, куди відправити товар і відразу ж попросила внести "символічну" передоплату в 350 грн при загальній вартості товару в трохи більше 1000 грн. Така передоплата потрібна нібито для того, щоб покрити витрати на пересилку.

Шахраї відкривають магазини і зникають: як на українців наживаються в мережах

"Я подумала, ну хто буде заради такої маленької суми ризикувати репутацією? Оплатила, виявилося, що є такі люди", – розповідає OBOZREVATEL Вікторія. Як тільки вона внесла зазначену суму, продавець заблокував її аккаунт. Замість звичного магазину вона побачила порожню сторінку.

Шахраї відкривають магазини і зникають: як на українців наживаються в мережах

Крім того, магазин змінив назву в соцмережі.

Шахраї відкривають магазини і зникають: як на українців наживаються в мережах

Гроші відправила на карту 4868190101610022 на ім'я Zdorova Anna Sergeevna. Як виявилося, Вікторія стала далеко не першою жертвою цієї шахрайки. В інтернеті, вбивши номер карти в пошуковий рядок, можна знайти повідомлення від інших жертв "магазину".

Шахраї відкривають магазини і зникають: як на українців наживаються в мережах

Розбираємо з експертом: як уберегтися від схеми

На прохання OBOZREVATEL експерт у сфері кібербезпеки Антон Носов проаналізував описану схему і зібрав головні правила, які дозволять уберегтися від шахрайства.

Впізнати шахрая можна було ще до того, як оплатили товар. У контактах вказано номер телефону "магазину" – 0978971246. "Я вбив цей номер у пошуковик і відразу побачив підпис "шахраї беруть гроші і не відправляють". Цього вже достатньо, щоб назавжди попрощатися з магазином", – розповідає Носов.

Всього експерт виявив три маркери шахрайства на сторінці "магазину":

  • під постами закриті коментарі – залишити свій відгук або прочитати чужий неможливо;

  • назва магазину повністю повторює популярний пошуковий запит "дитячі товари укр", при цьому найчастіше власники магазину, навіть якщо це магазин у мережі, крім пошукової фрази також вказують реальну назву;

  • щоб зрозуміти, що номер картки, на який пропонують переказати гроші, належить шахраєві, досить вбити його в пошуковий рядок – там можна виявити записи тих, хто вже постраждав від "Анни Сергіївни Здорової".

Правда, найімовірніше, говорить Антон Носов, карту шахраї купили у її власниці. Це поширена серед шахраїв послуга. У малозабезпечених українців просять на своє ім'я оформити в банку дебетову карту, а потім викуповують її разом із паролем і використовують для реалізації схем.

"Головне правило при будь-якій покупці онлайн – вибирайте накладений платіж", – говорить експерт.

Якщо ви також стали жертвою шахрайства і хочете розповісти свою історію – пишіть нам на пошту obozrevatelfeedback@gmail.com.

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Тема
шахрайство в Києві
Місце
Україна
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