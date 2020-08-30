Українців попередили про нову аферу в мережі: жертві пропонують протестувати додаток за 500 гривень

В Україні запрацювала нова схема шахраїв, які намагаються викрасти особисті дані, представляючись техпідтримкою відомої онлайн-дошки оголошень.

Користувачам інтернету пропонують встановити новий додаток нібито від сервісу OLX, щоб "протестувати" його за грошову винагороду. Про це в Facebook повідомив українець Станіслав Кірєєв, якому написав шахрай.

Кірєєв попередив, що профіль із назвою "OLX Support" у Facebook – фейковий. Шахрай всього лише вибрав для своєї сторінки оманливе ім'я і поставив на сторінку профілю логотип компанії.

Шахрай попросив чоловіка встановити додаток нібито від OLX для тестування "темної теми", обіцяючи за це 500 гривень. Для цього він відправив користувачеві посилання для встановлення програм, які є шкідливими.

Також в українця попросили вказати свою модель телефону і номер банківської картки. Останнє – нібито для того, щоб відправити гроші.

Переписка українця з шахраями. Facebook / Станіслав Кірєєв

Скриншот листування. Facebook / Станіслав Кірєєв

"Якщо ви встановите на свій телефон надіслані вам додатки, то з імовірністю 100% усередині них – як мінімум шпигуни, які відправлять своїм власникам всю корисну інфу, яку зможуть у вас в телефоні знайти, а можуть ще й, наприклад, перехопити управління вашими СМСками, відправити запит до вашого банку, "переписати" на себе прив'язку номера телефону і вкрасти всі ваші гроші", – попередив Кірєєв.

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців попередили про новий підроблений сайт ПриватБанку, за допомогою якого зловмисники можуть заволодіти особистими даними громадян.

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