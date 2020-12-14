Шахраї дурять українців, обіцяючи допомогу "від Зеленського" у 8 тисяч: як працює схема

В інтернеті з'явилася шахрайська схема, коли в українців виманюють персональні дані та просять оплатити неіснуючі послуги, обіцяючи виплату "карантинної" допомоги у 8 тисяч гривень.

Для цього зловмисники розміщують у мережі відео, в якому президент Володимир Зеленський розповідає про введення матеріальної допомоги для підприємців. Автори схеми стверджують, що 8 тисяч нібито може отримати кожен, повідомила Кіберполіція на своєму сайті.

Уточнюється, що з початку грудня 2020 року до відомства надійшли вже близько сотні звернень постраждалих від подібної схеми обману.

Правоохоронці розповіли, що в описі до відео зазвичай залишають посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання грошей.

Далі українцям пропонують ввести свої дані, номер банківської карти (нібито для зарахування "карантинних" 8 тисяч). Крім того, просять оплатити послуги юриста з оформлення документів, отримання електронного підпису, ідентифікації тощо. Найчастіше для цього використовують вбудований чат-бот.

Як наслідок – жертви обману самі "зливають" аферистам персональну інформацію і переводять їм гроші.

Кіберполіція порадила громадянам:

отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, тільки з офіційних джерел;

не переходити за сумнівними посиланнями;

не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім;

у разі розголошення цієї інформації, звернутися в банк і заблокувати картку;

негайно повідомляти в правоохоронні органи, якщо запідозрили шахрайські дії.

Раніше OBOZREVATEL публікував інструкцію про те, як ФОП та їхні наймані співробітники можуть отримати реальну фінансову допомогу від держави за допомогою програми "Дія".

Як повідомляв OBOZREVATEL: