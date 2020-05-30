Шахраї "псують" банкомати і перехоплюють гроші українців: як не втратити готівку

В Україні шахраї встановлюють спеціальні клейкі стрічки і накладки в роз'єм для видачі готівки. Після того, як клієнт знімає гроші, частина суми або всі гривні залишаються в банкоматі. Після шахраї знімають пристрій і забирають накопичені гроші.

Про це повідомляє Асоціація ЄМА. Так, Всього 57% українців не відходять від банкомату, якщо той з нез'ясовних причин не видав гроші. В середньому, кожна жертва кеш-трепінга (крадіжка коштів за допомогою спеціальних пристроїв на банкоматі) втрачає близько 1500 гривень.

кеш-треппинг кіберполіції

Щоб не попастися на вудку, достатньо всього лише перевірити отвір для видачі готівки – шахрайські накладки рідко бувають добре закріплені. Іноді досить легко смикнути за планку – і вдасться зняти її.

"Після потрібно зателефонувати в банк по телефону на карті або по телефону на банкоматі. Далі діяти згідно з інструкціями співробітника банку", – розповідають в ЄМА.

Як правильно користуватися банкоматом

Краще користуватися тими банкоматами, які завжди знаходяться під наглядом. Наприклад, у відділеннях банків, в торгових центрах, супермаркетах.

Перед тим, як використовувати банкомат, перевірити отвір для видачі готівки і циферблат – на них не повинно бути знімних елементів.

Гроші потрібно перераховувати відразу біля банкомату. При цьому краще робити це так, щоб ваші руки завжди були під наглядом камери, встановленої на самому банкоматі.

Якщо банкомат не видав гроші, не можна відходити від нього. Потрібно відразу ж зателефонувати в банк і спробувати знайти пристрій для "захоплення" готівки.

Які ще схеми працюють

В "тренді" залишаються і інші методи розлучення, коли вам приходить SMS-повідомлення, в якому зазначено, що ваша банківська карта заблокована. Там же вказано номер, зателефонувавши на який, ви зможете вирішити "проблему". Далі ви називаєте нібито оператору банку номер карти, термін її дії та код SMS-повідомлення, після чого ви виявляєте пропажу особистих коштів з карти.

Крім того, зловмисники почали підробляти SMS-оповіщення від банків. Купуючи товари з рук через популярні онлайн-платформи, шахраї відправляють липові повідомлення про зарахування коштів на вашу банківську карту, після чого продавець передає їм товар. Але після перевірки рахунку виявляється, що грошей на карті немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві двоє підозрюваних, які перебували в СІЗО, шахрайським шляхом по телефону виманили у пенсіонерки 69 тисяч гривень.