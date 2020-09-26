Шахраї підробили номери і дізналися особисті дані українців: нова схема

В Україні шахраї підробляють номери телефонів таким чином, що вони практично не відрізняються від банківських, дізнаються номери, ПІБ потенційних жертв, їх контакти і обдзвонюють, представляючись співробітниками фінансової установи. Відрізнити їх від справжніх банківських працівників вкрай складно.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, шахраї отримують особисті дані клієнтів одного з банку. Таку інформацію можна купити, наприклад, на форумах в Darknet. В купленій базі є як номери телефонів, так і ПІБ.

Крок перший: шахрай телефонує базу даних, представляючись співробітником служби безпеки. У потенційної жертви запитують, картою якого банку вона користується. Якщо співрозмовник називає "правильний" банк, далі жертви намагаються переконати, що з її карти намагаються зняти кошти.

На відміну від інших шахрайських схем, коли зловмисник нічого не знає про свого співрозмовника, тут відразу ж до жертви звертаються по імені та по батькові. В окремих випадках шахраї навіть знають, якого числа була відкрита карта.

"Ми заблокували по вашій карті транзакцію на певну суму. Чи знаходиться карта поруч з вами", – звертаються шахраї.

Крок другий: виманити інформацію або змусити встановити шкідливий додаток. Якщо жертва відповідає, що карта знаходиться поруч з нею, шахраї пропонують для підтвердження інформації назвати повний номер карти, термін придатності і після зачаття СМС, яке прийде на мобільний телефон.

"Ми не просимо вас назвати персональні дані, а саме CVV-код, який знаходиться на зворотному боці картки. Щоб ідентифікувати вас як клієнта нашого банку ви повинні назвати її номер", – говорить шахрай.

Дізнавшись всі дані, зловмисники проведуть переклад з вашої картки, залишивши вас без коштів.

Є ще два варіанти розвитку сценарію: перший – якщо банківської карти немає поруч, але при цьому є банківський додаток. В такому випадку по телефону шахрай озвучує інструкції, як дізнатися номер карти, а після "підтвердити свої дані". Другий варіант – якщо ви не користуєтеся банківським додатком. В такому випадку шахраї пропонують встановити на телефон спеціальну програму, яка надає їм віддалений доступ до телефону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.