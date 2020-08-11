Шахраї під виглядом ПриватБанку заманюють українців: пропонують 4 тисячі грн

Дар'я Дурова Особисті фінанси 23:07, 11.08.2020 Оновлено: 23:19, 11.08.2020

Українців попередили про новий підроблений сайт банку, за допомогою якого зловмисники можуть заволодіти особистими даними громадян.

Йдеться про сайт нібито кредитів від ПриватБанку з адресою Privatbankcredit.com. Про це в Facebook повідомила українка Оксана Жила.

"Хочу застерегти – це не ПриватБанк! Не заповнюйте і не надсилайте жодної інформації шахраям", – написала вона.

Жінка також показала рекламу "банку", в якій йдеться про "зарахування на карту кредитних коштів у розмірі 4 000 гривень". Далі сайт просить користувача ввести номер мобільного телефону.

На скріншоті видно назву сайту – "ПриватКредит".

Фейковий сайт банку рекламується в соцмережах.
Facebook / Оксана Жила
Шахраї можуть заволодіти номером телефону.
Facebook / Оксана Жила
Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, в Україні шахраї встановлюють на банкоматах спеціальні пристрої, які не просто крадуть дані з карт, а й дозволяють виготовити дублікат і в будь-який час "обчистити" рахунок жертви.

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Економіка Особисті фінанси

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