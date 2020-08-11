Шахраї під виглядом ПриватБанку заманюють українців: пропонують 4 тисячі грн

Українців попередили про новий підроблений сайт банку, за допомогою якого зловмисники можуть заволодіти особистими даними громадян.

Йдеться про сайт нібито кредитів від ПриватБанку з адресою Privatbankcredit.com. Про це в Facebook повідомила українка Оксана Жила.

"Хочу застерегти – це не ПриватБанк! Не заповнюйте і не надсилайте жодної інформації шахраям", – написала вона.

Жінка також показала рекламу "банку", в якій йдеться про "зарахування на карту кредитних коштів у розмірі 4 000 гривень". Далі сайт просить користувача ввести номер мобільного телефону.

На скріншоті видно назву сайту – "ПриватКредит".

Фейковий сайт банку рекламується в соцмережах. Facebook / Оксана Жила

Шахраї можуть заволодіти номером телефону. Facebook / Оксана Жила

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, в Україні шахраї встановлюють на банкоматах спеціальні пристрої, які не просто крадуть дані з карт, а й дозволяють виготовити дублікат і в будь-який час "обчистити" рахунок жертви.