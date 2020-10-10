Шахраї нараховують українцям "штрафи" і загрожують забрати квартири: розкрито схему

Шахраї знайшли новий спосіб обманювати українців: надсилають квитанції з нібито нарахованими штрафами за порушення ПДР, а потім вимагають заплатити гроші і навіть загрожують забрати квартиру.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Киянка Валентина Андріяшко розповіла, що знайшла конверт із печаткою в поштовій скриньці."Ще так здивувалася, давно вже ніхто листів не надсилав. Відкриваю, а там штраф за перевищення швидкості. Моє прізвище, моя адреса, тільки на машині я давно не їжджу. Після розлучення з чоловіком авто дісталося йому. Дзвоню колишньому чоловікові й відразу запитую, чого, мовляв, штраф не сплатив, а мені прислали. Він каже, що авто в ремонті вже кілька тижнів. Подивився в спеціальному додатку, де фіксують усі штрафи, каже, що там нічого немає. Дивно", – зазначила вона.

Трохи пізніше їй почали дзвонити колектори й погрожувати, що відберуть квартиру. "Вони знали мою адресу, що квартира належить мені. Я, звичайно, не злякалася, пояснила їм, що звернуся до поліції. Поки відчепились", – каже Валентина.

Геннадій із Київської області також поділився своєю історією, такий "штраф за швидкість" прийшов йому місяць тому. "Я спочатку хотів заплатити, думав, що десь порушив, бо в мене таке буває. Але ця квитанція мене збентежила. Заліз у додаток про штрафи, там такого в мене немає. Викинув папірець, зрозумів, що обман", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.