Шахраї крадуть гроші у клієнтів ПриватБанку: як врятувати заощадження

В Україні шахраї телефонують клієнтам ПриватБанку і, використовуючи особисту інформацію, втираються в довіру для того, щоб заволодіти коштами. При цьому зловмисникам відомі ПІБ і навіть дата випуску карти.

Про це заявив член правління Інтернет-асоціації України (ІнАУ) Олександру Глущенко, передає UBR. "Подзвонив мужик, привітався з дружиною на ім'я, я був поруч. Представився службою безпеки Приватбанку і каже: по вашій картці намагаються провести якісь операції в Розетці на 856 грн. Це ви? Ні. Значить, це шахраї", – розповів Глущенко .

Канва схеми класична, але з'явилися особливості, яких раніше не було. На відміну від "гопників" з зони, які традиційно надзвонюють під виглядом кол-центрів, в даному випадку дзвонять люди зовсім іншого статусу. У них поставлена грамотна мова.

"Звичайні шахраї, які телефонують, наприклад, по карті Альфа банку, – їм явно важко підбирати слова, їм так і хочеться сказати "б ... я", перейти на феню. У цього шахрая відмінно поставлений голос. Використовується дуже дорога гарнітура, добре чутно . Мені як фахівцю відразу очевидно, що це не оператор контакт-центру, де дешева гарнітура, поламані дроти. Чутність відмінна. це дорогий хакинг", – розповів Євген Успенський, який є співробітником IT-безпеки однієї з компаній, на якого" нарвалися "аферисти .

Шахраї володіють практично всією інформацією по банківській карті жертви. Представившись, вони задають питання, чи була транзакція по карті, 4 останні цифри якої називаються і дійсно збігаються з приватбанківських картою цієї людини. "У зловмисника був номер моєї картки, цій карті півроку. Йому була відома дата випуску карти, номер телефону, до якого прив'язаний Приват24. Тобто у нього є доступ до бази", – розповідає Успенський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві двоє підозрюваних, які перебували в СІЗО, шахрайським шляхом по телефону виманили у пенсіонерки 69 тисяч гривень.

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