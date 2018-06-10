В Україні розпочався сезон ягід: корисні поради покупцям

В Україні розпочався сезон ягід - прилавки повні полуницею і малиною, скоро настигне чорниця.

Як правильно вибрати ягоди і з якими ризиками можна при цьому зіткнутися, розповіла в ефірі ObozTV експерт з якості та безпеки харчових продуктів Олена Сидоренко.

"Вибираючи полуницю треба дивитися, щоб вона була рівномірно червоною, щоб не було цяточок, щоб був аромат. Аромат говорить про натуральність ягід, про їхню корисність - це вирішальна характеристика при виборі полуниці і суниці", - розповіла вона.

Сидоренко рекомендувала купувати ягоди в місцях дозволеної торгівлі, а не "просто з землі" - так споживачі менше ризикують.

"Якщо ви збираєтеся ягоди, які ви купуєте "з землі" або в місцях недозволеної торгівлі, герметично консервувати, робити компоти, треба їх дуже ретельно мити. Ви ризикуєте, купуючи в місцях недозволеної торгівлі брудні ягоди. При попаданні землі в домашні консерви можливе накопичення токсину ботулізму", - зазначила експерт.

За її словами, один з перших засобів безпеки - після покупки добре мити ягоди під проточною водою, а якщо важко відмити від ґрунту - замочувати 5-10 хвилин.

При цьому Сидоренко порадила українцям обов'язково скористатися настанням сезону ягід: "Спробувати якомога більше, тому що це джерело не лише вітамінів, а й різних біологічних речовин, які нас захищають від онкологічних і багатьох інших хвороб. Зокрема, чорниця вкрай цінна ягода і для зору, і для стабілізації судин, тиску. Тому ягоди треба їсти - це точно".

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