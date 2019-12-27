Головна Новини
27 грудня • оновлено в 17:24
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Середня зарплата в Україні встановила історичний рекорд

1.6т
Читати матеріал російською

Середня зарплата в Україні в листопаді 2019 року склала 10679 грн (+16,57% за рік) і встановила історичний рекорд у доларовому еквіваленті – 444 долари.

Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. За його даними, показник нарешті перевищив цифру грудня 2013 року (436 доларів).

Приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції склав +10,2% за рік.

Новини
В Україні підняли зарплати держслужбовцям: хто скільки отримає

Середня зарплата в Україні встановила історичний рекорд

Середня зарплата в Україні встановила історичний рекорд

dsnews.ua

Компанієць назвав регіони з найбільш високими середніми зарплатами:

1) м. Київ – 15974 грн;

2) Донецька обл. – 11769 грн;

3) Київська обл. – 11313 грн;

4) Дніпропетровська обл. – 11079 грн;

5) Запорізька обл. – 10639 грн.

Області з найменшими середніми зарплатами виглядають так:

1) Херсонська – 8267 гр;

2) Чернівецька – 8336 грн;

3) Чернігівська – 8337 грн;

4) Кіровоградська – 8687 грн;

5) Тернопільська – 8693 грн.

Середня зарплата в Україні встановила історичний рекорд

Facebook Володимира Компанійця

Економіст також розповів, які види економічної діяльності стали найприбутковішими:

1) фінансова і страхова діяльність – 19221 грн;

2) інформація та телекомунікації – 17996 грн;

3) державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування – 15579 грн;

4) професійна, наукова та технічна діяльність – 14320 грн;

5) транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 11338 грн.

Найнижча середня зарплата за видами економічної діяльності:

1) тимчасове розміщення і організація харчування – 6790 грн;

2) охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 7019 грн;

3) освіта – 8087 грн;

4) мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 8584 грн;

5) діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 8815 грн.

Середня зарплата в Україні встановила історичний рекорд

Facebook Володимира Компанійця

Середня зарплата в Україні встановила історичний рекорд

Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства розробило кілька сценаріїв росту зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 закладено середню зарплата в розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 000 грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Зарплати в Україні
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Тег
зарплата
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
5
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Превзошли 2013 год, уря! Не прошло и шести лет!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги