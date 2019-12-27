Середня зарплата в Україні в листопаді 2019 року склала 10679 грн (+16,57% за рік) і встановила історичний рекорд у доларовому еквіваленті – 444 долари.

Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. За його даними, показник нарешті перевищив цифру грудня 2013 року (436 доларів).

Приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції склав +10,2% за рік.

Середня зарплата в Україні встановила історичний рекорд dsnews.ua

Компанієць назвав регіони з найбільш високими середніми зарплатами:

1) м. Київ – 15974 грн;

2) Донецька обл. – 11769 грн;

3) Київська обл. – 11313 грн;

4) Дніпропетровська обл. – 11079 грн;

5) Запорізька обл. – 10639 грн.

Області з найменшими середніми зарплатами виглядають так:

1) Херсонська – 8267 гр;

2) Чернівецька – 8336 грн;

3) Чернігівська – 8337 грн;

4) Кіровоградська – 8687 грн;

5) Тернопільська – 8693 грн.

Facebook Володимира Компанійця

Економіст також розповів, які види економічної діяльності стали найприбутковішими:

1) фінансова і страхова діяльність – 19221 грн;

2) інформація та телекомунікації – 17996 грн;

3) державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування – 15579 грн;

4) професійна, наукова та технічна діяльність – 14320 грн;

5) транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 11338 грн.

Найнижча середня зарплата за видами економічної діяльності:

1) тимчасове розміщення і організація харчування – 6790 грн;

2) охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 7019 грн;

3) освіта – 8087 грн;

4) мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 8584 грн;

5) діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 8815 грн.

Facebook Володимира Компанійця

Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства розробило кілька сценаріїв росту зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 закладено середню зарплата в розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 000 грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі ObozTV.

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