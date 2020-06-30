Зарплати українців можуть впасти майже на 1000 гривень, – Пендзин

За підрахунками НБУ реальні зарплати в Україні навесні 2020 року впали вперше з 2016 року – в середньому на 0,5%. Водночас, за підрахунками економістів, найближчими місяцями доходи людей можуть як зменшитися на 1000 грн, так і зрости майже на стільки ж.

Одні експерти чекають на ще більше зниження через наслідки пандемії коронавірусу, а інші вважають, що найгірший етап вже пройдено, йдеться в публікації "Сегодня".

Найбільш песимістичний прогноз у члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина – реальна зарплата з нинішніх середніх 10400 гривень може впасти до 9500 гривень на місяць. Тобто, на його думку, заробітки в третьому кварталі скоротяться майже на 1000 гривень. Головна причина – наслідки коронавірусу, через який зарплати зменшаться у сфері сервісу, туризму, громадського харчування, надання побутових послуг. У сфері виробництва й транспорту вони теж навряд чи збільшаться – замовлень немає або мало.

А голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський і віцепрезидент УСПП Віктор Скаршевський оцінюють майбутні середні заробітки на рівні нинішніх – 10300-10500 гривень.

І лише керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин впевнений: найгірше позаду, середня зарплата на кінець третього кварталу досягне 11800 гривень. Драйверами зростання, за його словами, стануть вихід із карантину та підвищення з 1 липня соцстандартів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні реальна зарплата, згідно з консенсус-прогнозом, 2020 року впаде на 13,9%. Цей показник враховує не тільки номінальний розмір, але й вплив зростання цін на купівельну спроможність.

Карантин і пандемія коронавірусу назавжди змінили ринок праці не тільки в Україні, але й у всьому світі. Якщо для нас актуально зниження зарплат і перехід на віддалену роботу, то в світі вже почався активний перехід до нових технологічних робочих місць і скорочення персоналу.