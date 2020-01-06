Середня зарплата в 40 тисяч: у "Слузі народу" показали, як виростуть доходи

В Україні середня зарплата досягне позначки вище 40 тис. грн через 20 років. При цьому в 2030-му українці в середньому отримуватимуть 21,9 тис. грн, а в 2050-му - 58,8 тис. грн.

Про це йдеться в економічному прогнозі, опублікованому в законопроекті №2683. Ініціатори законопроекту – народні депутати від "Слуги народу" Галина Третьякова, Вадим Струневич і інші. Згідно з експертними оцінками, темпи зростання зарплат будуть сповільнюватися.

Якщо в 2023-му заробіток збільшиться на 8,5%, то в 2040-му приріст складе всього 4,2%, а в 2050-му - 4%. До слова, згідно з даними великого кадрового порталу, зараз зарплати від 40 тисяч гривень в середньому отримують тільки програмісти (дані по розміщених вакансіях):

програміст Java – 67 500 грн;

Net-програміст – 66 000 грн;

ASP.Net програміст – 47 500 грн;

C ++ програміст – 45 000 грн;

IOS-програміст – 40 000 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що в 2020 році темпи зростання реальної зарплати в Україні складуть близько 10%.

З 1 січня 2020 року вперше з 2008 року мінімальна зарплата в Україні стала вище, ніж в Росії і Білорусі.

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