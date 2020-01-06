Головна Новини
6 січня • оновлено в 16:17
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Середня зарплата в 40 тисяч: у "Слузі народу" показали, як виростуть доходи

1.7т
Читати матеріал російською

В Україні середня зарплата досягне позначки вище 40 тис. грн через 20 років. При цьому в 2030-му українці в середньому отримуватимуть 21,9 тис. грн, а в 2050-му - 58,8 тис. грн.

Про це йдеться в економічному прогнозі, опублікованому в законопроекті №2683. Ініціатори законопроекту – народні депутати від "Слуги народу" Галина Третьякова, Вадим Струневич і інші. Згідно з експертними оцінками, темпи зростання зарплат будуть сповільнюватися.

Середня зарплата в 40 тисяч: у "Слузі народу" показали, як виростуть доходи

Новини
Українці будуть отримувати дві пенсії і платити з зарплати більше: реформа "Слуги народу"

Якщо в 2023-му заробіток збільшиться на 8,5%, то в 2040-му приріст складе всього 4,2%, а в 2050-му - 4%. До слова, згідно з даними великого кадрового порталу, зараз зарплати від 40 тисяч гривень в середньому отримують тільки програмісти (дані по розміщених вакансіях):

  • програміст Java – 67 500 грн;

  • Net-програміст – 66 000 грн;

  • ASP.Net програміст – 47 500 грн;

  • C ++ програміст – 45 000 грн;

  • IOS-програміст – 40 000 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що в 2020 році темпи зростання реальної зарплати в Україні складуть близько 10%.

З 1 січня 2020 року вперше з 2008 року мінімальна зарплата в Україні стала вище, ніж в Росії і Білорусі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Робота в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Робота в Україні
Місце
Україна
Теги
робота зарплата
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
12
16
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Barax Awert
Barax Awert
Опять зебилы накурились....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
Два примера как работает зелёная власть. 1. Монобильшисть предложила поправки в КЗОТ, сильно сужающие права наёмных работников. Но и кабмин же принял постанову, что теперь сотрудник может самостоятельно выбирать где держать зарплатную карточку. Представьте, три равноценных претендента проходят собеседование у хрюши. 2 отвечают "я готов открыть зарплатную в вашем любимом банке", один говорит "я настаиваю на моём любимом банке". Кого возьмут? 2. В 4-м квартале 2019г. случились задолженности по выплатам на ребёнка. Зато в январе кабмин запустил онлайн-сервис е-малятко. И теперь родители, недополучившие живых денег, смогут покормить малыша е-сместью и надеть на него е-памперс. Вы статью сверху почитали? Так вот всё это счастье будет преимущественно в смартфоне.:)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну блин сказочники - они сегодня наслаждаются жизнью на Мальдивах и Аравии за нас счёт, а нам, как и коммунисты коммунизмом, предлагают подождать неизвестно сколько. В 90-х проходили не только десятки тысяч, а и миллионы. К тому времени или ишак сдохнет или падишах...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги