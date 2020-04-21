Щодня роботи позбавляються 6 тисяч українців: оприлюднені плачевні дані

Марина Ліснічук Особисті фінанси 17:56, 21.04.2020 Оновлено: 18:01, 21.04.2020

В Україні через карантин кількість зареєстрованих безробітних тільки за минулий тиждень зросла майже на 30 тисяч осіб.

Тоді як щодня роботи позбавляються 6 тисяч українців. Про це з посиланням на Державну службу зайнятості повідомляє "Інтерфакс".

Згідно з офіційними даними, кількість зареєстрованих у країні безробітних за тиждень із 13 по 17 квітня зросла на 29,9 тис. осіб – до 411 тис.

Через карантин в Україні щодня роботи позбавляються 6 тисяч громадян

Водночас загалом із початку карантину, з 12 березня по 17 квітня, статус безробітного отримали 101,5 тис. українців.

Примітно, що в середньому за день кількість нових зареєстрованих безробітних збільшувалася на 6 тис. осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні збільшили мінімальну допомогу з безробіття без урахування заробітної плати та страхового стажу на період карантину – з 650 грн до 1000 грн.

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Економіка Особисті фінанси

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