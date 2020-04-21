Головна Новини
21 квітня • оновлено в 18:47
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Щодня роботи позбавляються 6 тисяч українців: оприлюднені плачевні дані

1.4т
Читати матеріал російською

В Україні через карантин кількість зареєстрованих безробітних тільки за минулий тиждень зросла майже на 30 тисяч осіб.

Тоді як щодня роботи позбавляються 6 тисяч українців. Про це з посиланням на Державну службу зайнятості повідомляє "Інтерфакс".

Згідно з офіційними даними, кількість зареєстрованих у країні безробітних за тиждень із 13 по 17 квітня зросла на 29,9 тис. осіб – до 411 тис.

Через карантин в Україні щодня роботи позбавляються 6 тисяч громадян

Через карантин в Україні щодня роботи позбавляються 6 тисяч громадян

Водночас загалом із початку карантину, з 12 березня по 17 квітня, статус безробітного отримали 101,5 тис. українців.

Примітно, що в середньому за день кількість нових зареєстрованих безробітних збільшувалася на 6 тис. осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні збільшили мінімальну допомогу з безробіття без урахування заробітної плати та страхового стажу на період карантину – з 650 грн до 1000 грн.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
карантин робота безробіття
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Особисті фінанси

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги