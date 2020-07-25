Що робити, щоб не стати обдуреним під час пошуку роботи: названо прийоми роботодавців

Українців попередили, як під час пошуку роботи не попастися на хитрощі нечесних роботодавців. Зокрема, здобувачам радять ніколи не платити посередникам, які пропонують вакансії.

Про це йдеться в порадах керівника категорії "Робота" компанії OLX Марії Абдулліної.

Як не попастися на хитрощі шахраїв

не погоджуватися на роботу, якщо умови виглядають підозріло або пропонують занадто вигідну угоду;

обов'язково фіксувати в письмовому вигляді домовленості щодо умов роботи, будь-то договір або листування поштою;

не погоджуватися на роботу, яка може нести ризик здоров'ю;

якщо немає 16 років, можна працювати тільки з письмової згоди батьків, тому спочатку потрібно обговорити рішення з ними;

не погоджуватися на будь-які передоплати або трудові внески на початку роботи – це заборонено законодавством;

не погоджуватися на оплату посередницьких послуг із пошуку роботи, адже відповідно до закону посередник має право отримувати винагороду тільки від роботодавця;

якщо оплату пропонують зарахувати на карту, варто бути уважним: у жодному разі не передавати пін-код, термін дії карти та CVV2-код третім особам – для переказу грошей на картку потрібен тільки її номер;

пам'ятати, що права у відносинах із роботодавцем захищені нормами закону, і якщо роботодавець їх не дотримується, слід звернутися в Державну службу з питань праці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почастішали випадки створення шахрайських платформ, за допомогою яких пропонують провести фейкові перекази з карти на карту, поповнення мобільного телефону або плата за комуналку онлайн. Зовні такі сайти дуже складно відрізнити від справжніх.

В Україні шахраї активізувалися в мережі: вони створюють цілі фейкові сайти, торгують неіснуючими товарами в мережах, пропонують "провести перекази" або "поповнити мобільний рахунок".