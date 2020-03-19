Що не можна купувати під час карантину: названо найнебезпечніші угоди

У розпал карантину через пандеміїю коронавірусу і початку світової економічної кризи аналітики радять скоротити споживання і утриматися від ризикових покупок.

Про те, що не можна купувати під час пандемії коронавіруса – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Крупи і запас продуктів харчування

Грамовий злиток золота коштує 1,8 тис. грн. При цьому за цю ж суму можна купити місячний запас круп, макаронів і туалетного паперу. В умовах ажіотажного попиту найгірший варіант – піддатися паніки і запастися продуктами першої необхідності.

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Долари

Курс долара в Україні зараз дуже завищений. Небо закрили і фізично валюти в країні стало менше (її не доставляють, а самі ми, зрозуміло, долари не друкуємо), в цей же з'явився ажіотажний попит.

Зараз долар продається за 28,2 грн/$, хоча реальна його вартість, за оцінками Мазуренко, максимум 27 грн. І як тільки карантин закінчиться, а економіка почне відновлюватися, валюта знову почне дешевшати і стабілізується біля звичної позначки.

Нерухомість

Будь-які покупки, крім інвестицій, в період кризи – не найкращий варіант. Крім того, в Україні ринок нерухомості прив'язаний до валюти. Чим дорожче коштує долар, тим більше доведеться заплатити за нерухомість.

Крім того, під час кризи гроші краще інвестувати, а не витрачати на великі покупки.

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Ризикові активи

Під час кризи активізуються також і шахраї – фінансові піраміди, які обіцяють величезний заробіток, сумнівні фонди. Також небезпечно інвестувати в облігації державної внутрішньої держпозики (ОВДП).

Аналітики радять розділяти інвестиційний портфель між різними акціями і активами, в тому числі золота, яке традиційно дорожчає в період кризи. Також небезпечною покупкою можуть бути біткоїни.

Туристичні тури

З огляду на те, що досі не відомо, коли закінчиться пандемія і можна буде безпечно подорожувати, квитки на літаки та туристичні тури – небезпечна покупка. Планування відпустки краще перенести на більш спокійний період.

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