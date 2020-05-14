Що буде з курсом долара після карантину та коли купувати: економісти дали поради українцям

В Україні вже в середині літа планують скасувати основні карантинні обмеження. Відразу після відкриття підприємств і авіасполучення економіка отримає шанс для відновлення, а ситуація може стабілізуватися.

Про те, що буде з курсом долара після карантину і коли варто купувати валюту – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Долар подешевшає після карантину?

Опитані OBOZREVATEL аналітики налаштовані скептично: чекати на значне зміцнення гривні після карантину не варто. Економіка навіть за найкращого сценарію відновлюватиметься щонайменше до кінця року. І це за умови, що в ЄС і США закінчиться карантину, виробництво почне стрімко відновлюватися, а українська влада швидко зорієнтується і створить умови для відновлення бізнесу.

"Що стосується курсу долара, то навіть у найважчі для економіки часи він може залишатися досить стабільним, у діапазоні 26-28 грн, при збереженні адекватної монетарної політики. Це пов'язано з тим, що в умовах падіння доходів населенню буде не до купівлі валюти, а паралельно з експортом знижуватиметься й імпорт, найперше споживчих і проміжних товарів", – прогнозує старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Його колега Володимир Мазуренко додає: через поганий врожай, уповільнення експорту та імпорту, долар може взагалі "застигнути" на позначці 27-28 грн/$ до осені, а вже потім додати в ціні ще близько 10-15%. Складати прогнози в умовах, коли на економічну ситуацію впливають не економічні чинники, а питання поширення вірусу, дуже важко. Зараз цим повинні займатися групи експертів: вірусологи, економісти, фінансисти, представники бізнесу.

"Ті сценарії, які нам демонструють МВФ, ВЕФ та інші організації, які здатні на таке складне моделювання подальшого розвитку ситуації, особливого оптимізму не вселяють. Долар, якщо Нацбанк дотримуватиметься своєї політики, буде угода з МВФ, не стрибатиме. Але і не падатиме", – розповідає Мазуренко.

Коли варто купувати долари?

Тут все залежить від мети. Аналітики кажуть: головне правило – не купувати відразу багато і не піддаватися ажіотажу. Коли курс зростає через девальваційні очікування і сезонні чинники, краще зачекати з купівлею доларів.

Якщо долари потрібні для накопичення. В такому разі найкраще купувати валюту раз на місяць, наприклад, після отримання зарплати. Це дозволить мінімізувати ризики. Точно відповісти, що буде з курсом через два-три місяці, з урахуванням складних для прогнозування змінних, не може ніхто. Навіть професійні біржові гравці, які заробляють на курсовій різниці, часто втрачають свої інвестиції, українцю ж без особливих знань розраховувати на заробіток не варто.

Антикор

Якщо долари потрібні для великої покупки. Якщо у вас уже є потрібна сума і ви будь-якої миті можете купити валюту, найкраще розділити операцію на 3-4 частини і раз на місяць купувати частину доларів. Таке рішення може стати у пригоді, наприклад, якщо ви плануєте до кінця року придбати квартиру або машину, ціна якої прив'язана до валюти.

До слова, купувати можна онлайн, не відвідуючи банк чи тим більше обмінник. Українці можуть відкрити навіть віртуальну валютну карту (не отримуючи пластиковий еквівалент) у своєму банку і перевести на цю карту потрібну суму. Конвертація відбуватиметься автоматично. Якщо ж ви все ж таки вирішили прийти у банк, зателефонуйте до відділення заздалегідь і переконайтеся, що така кількість валюти буде в касі. Також, якщо ви збираєтеся обміняти готівку, приготуйтеся, що банк може запитати про походження коштів і попросити підтверджувальні документи.

А що якщо карантин продовжать?

Цей варіант також можливий. Поки базовий варіант: у липні більшість карантинних обмежень скасують. Однак можлива й інша ситуація, за якої по всьому світу пройде друга хвиля зараження.

Від того, як триватиме боротьба з коронавірусом, залежить і економічна ситуація. За оцінками МВФ, економіка України у 2020-му втратить 7,7%. Кожен додатковий місяць карантину може призвести до додаткової втрати ще близько 2% ВВП.

У разі, якщо коронавірус не вдасться побороти в цьому році, курс долара може досягти і більш ніж 32 грн/$. Ще одна важлива змінна – співпраця з МВФ. Відмова Фонду співпрацювати з Україною призведе до проблем з обслуговуванням зовнішніх боргів і значного подорожчання американської валюти.

"Ситуація може значно погіршитися, ми маємо припускати і такий сценарій. Я б сказав, що він менш вірогідний, ніж позитивний, але його також варто враховувати при складанні будь-яких планів та оцінки ситуації", – розповідає аналітик Єгор Комов.