Що буде з курсом долара через рішення МВФ: аналітик озвучив прогноз

Курс долара в Україні найближчим часом знизиться на 10-15 коп./$. На це може вплинути новий транш МВФ.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Єгор Комов. "У перспективі найближчих семи днів ми очікуємо плавну ревальвацію гривні, яка пов'язана з настроями учасників ринку в зв'язку з новиною про отримання чергового траншу МВФ", – розповідає Комов.

Експортери утримуються від активного продажу валюти у зв'язку з погашенням ПДВ та отриманням гривні, в той час як іноземні інвестори продовжують виходити з ОВДП.

Курс долара

Які новини вплинули на курс долара:

Кабінет міністрів оголосив план дій щодо подолання наслідків кризових явищ, викликаних Сovid-19 і карантину;

уряд допускає скорочення ВВП країни в 2020 році на 4-8% в порівнянні з 2019 роком;

Нацбанк очікує піку рівня безробіття через коронавируса в другому кварталі поточного року. Раніше повідомлялося, що кількість безробітних в Україні через карантин виросло в травні на 48% – до 456,8 тис. осіб;

Україна на початку червня може отримати кредитний транш МВФ.

Зауважимо, доти, поки МВФ офіційно не погодив меморандум, Україна взяла на себе зобов'язання не оголошувати умови кредиту. Однак в ЗМІ вже з'явилася версія меморандуму: Кабмін повинен скасувати регуляцію ціни на газ. Тобто тариф буде формуватися згідно ринкових механізмів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.