СБУ заблокувала B2B Jewelry: за $250 млн вкладників організатори купили острів із будинками і 18 позашляховиків

СБУ заблокувала фінансову піраміду B2B Jewelry, організатори якої привласнили понад $250 млн від 600 тисяч вкладників. На ці гроші організатори придбали острів на Дніпрі, а також елітну нерухомість.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби на сайті відомства. У СБУ не вказали назву компанії, однак на опублікованих фото видно ювелірний салон B2B Jewelry, а також сертифікати, які випускала піраміда.

За даними правоохоронців, до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

"Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів", – йдеться у повідомленні.

На що витрачали гроші від піраміди

З початку 2019 року організатори піраміди встигли придбати:

один з островів на Дніпрі з будівлями на ньому;

18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тисяч кожний;

коштовності;

інше рухоме та нерухоме майно.

"27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, зокрема оформлені на підконтрольні юридичні особи", – повідомили у СБУ.

Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру за статтями Кримінального кодексу "Шахрайство з фінансовими ресурсами", "Вчинення злочину групою осіб", "Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом".

СБУ заблокувала діяльність піраміди ssu.gov.ua

Обшуки в офісах B2B Jewelry ssu.gov.ua

Організатори піраміди придбали острів ssu.gov.ua

Правоохоронці заблокували фінансову піраміду ssu.gov.ua

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B2B Jewelry діяла з 2019 року ssu.gov.ua

Організатори B2B Jewelry отримали понад $250 млн ssu.gov.ua

Силовики вилучили документи ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, реальний заробіток B2B – сертифікати на звичайній картонці, команди, які цілими днями шукають нових учасників.

Журналісти провели розслідування, в якому з'ясували, що проєкт B2B Jewelry є "фінансовою пірамідою", з якої гроші вивозяться в мішках з-під сміття.

В кінці березня інвестори схеми B2B Jewelry перестали отримувати виплати через спалах коронавірусу й оголошений в Україні карантин.

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