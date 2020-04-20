СБУ прийшла з обшуком до дружини топсиловика часів Януковича

СБУ провела обшук в будинку дружини високопоставленого силовика часів Віктора Януковича Андрія Кміти. Слідство ведеться у справі про заподіяння державі збитків на 1,4 млрд гривень.

Сім'я силовика може бути тісно пов'язана зі схемою про постачання неякісних продуктів в тюрми за завищеними цінами, повідомило "Слідство.Інфо".

Обшук СБУ

Ресурс нагадує, що Кміта фігурував в журналістському розслідуванні, опублікованому на початку 2020 року.

"Ми встановили, що за останні три роки Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС), яка опікується забезпеченням в’язниць харчуванням, розіграла на тендерах майже 5 мільярдів гривень, які зосередилися “в руках” семи компаній, так чи інакше пов’язаних між собою. Як з’ясували журналісти, до двох з цих фірм має стосунок дружина Андрія Кміти", – йдеться в публікації.

Також програма повідомляла про тисячі кілограмів зараженої курятини, які виявила інспекція під час перевірок в українських тюрмах за два останні роки. Таке м’ясо потрапило щонайменше до шести в’язниць. Ув’язнений однієї з колоній у Черкасах розповідав “Слідству.Інфо” про те, що їм постачали гнилу рибу, яка “розлазилася” в руках.

На одному із фото, яке оприлюднила Служба безпеки, зафіксовано візит силовиків до будинку, яким, як з’ясували журналісти, володіє цивільна дружина Андрія Кміти Марина Ставська. Він розташований в елітному селищі Козин по сусідству з маєтком п'ятого президента України Петра Порошенка.

За часів президентства Януковича Андрій Кміта очолював департамент СБУ, який опікувався питаннями економічної безпеки. Також він керував Службою безпеки в Івано-Франківській області.

За часів президентства Януковича Андрій Кміта очолював департамент СБУ, який займався питаннями економічної безпеки. Також він керував Службою безпеки в Івано-Франківській області.

СБУ

Також на фото, оприлюдненому спецпризначенцями, є позашляховик Toyota. За даними реєстру МВС, Марина Ставська у березні минулого року придбала синій позашляховик Toyota Land Cruiser Prado 150 2019 року випуску.

Розслідування схеми заволодіння державними коштами здійснює Головне слідче управління СБУ. Слідчі з’ясували, що закупівлі відбувалися за завищеними цінами.

Нерухомість дружини Андрія Кміти Bihus.info

Також, як встановили слідчі, приватні фірми займалися поставками харчів, списаних з Державного резерву, які не відповідають державним нормам. За даними правоохоронців, ці компанії постачали, зокрема, м’ясо курей та рибу, які перед цим обробляли хімічними речовинами для товарного вигляду та збільшення ваги. Ці продукти, наголосили у Службі безпеки, є небезпечними для вживання.

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