Самогон в Україні дозволять варити і продавати: деталі законопроєкту "слуг"

Низка "Слуг народу" на чолі з нардепкою Галиною Третьяковою зареєстрували законопроєкти №4127 і 4153, які не тільки легалізують самогон, але і дозволяють фізособам-підприємцям варити і продавати його.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Зараз закон забороняє не тільки виробляти, але навіть зберігати самогон, самогонний апарат. У Кодексі адміністративних правопорушень є окрема стаття, присвячена такому порушенню (176-я). Але санкція щодо неї всього від 51 до 170 грн (покарання скасують).

Довести виробництво або зберігання складно. Для цього правоохоронець має легально потрапити в будинок можливого порушника. Зрозуміло, що санкцію на обшук з метою знайти самогонку, отримати неможливо. А будь-яким іншим способом поліція потрапити в чуже житло не може.

Юрист Олександр Плахотник зазначає: і хоч санкція статті символічна, заборона на виробництво самогону фактично виводить у тіні всіх, хто зараз виробляє і продає самогон. За новими правилами будь-який українець зможе у себе на кухні облаштувати "лікеро-горілчаний завод".

"У пояснювальній записці до документа йдеться, що заборона на виробництво самогонки приймалася ще в рамках "сухого закону". Я б не погодився з таким твердженням. Це підакцизний товар, який вимагає особливої технології під час виробництва, ця продукція може бути небезпечною для життя", – пояснює Плахотник.

І хоча сам законопроєкт про легалізацію самогону здається нешкідливим, мовляв, цим займаються і зараз, у документі сказано, що він може ухвалюватися тільки ще з однією ініціативою: дозволити фізособам-підприємцям, які займаються молочкою, гнати самогонку і не платити акциз на нього. А ось це дійсно смілива пропозиція.

Відзначимо, в Україні за лічені хвилини можна знайти в мережі і самогонний апарат, і сотні рецептів "домашньої горілки". А якщо не хочеться витрачати час на виробництво, через "Нову пошту" можна замовити вже готовий продукт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна скасувала державну монополію на спирт.

Бюджет України після початку боротьби з тіньовим ринком алкоголю в листопаді і грудні 2019 року отримав додатково близько 400 млн гривень акцизного податку.