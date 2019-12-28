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28 грудня • оновлено в 20:46
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Сам руйнує економіку? Гончарук потрапив в скандал через "боротьбу з українцями": як попався прем'єр

15.6т
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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає за краще тримати заощадження в іноземній валюті.

Це випливає з декларації глави Кабміну, де він значиться власником 84 тисячі доларів і ще 36 тисяч євро.

При цьому нещодавно Гончарук виступив зі скандальною заявою, заявивши, що українці тримають гроші в іноземній валюті, що погано впливає на економіку держави. Прем'єр сказав, що з такою тенденцією необхідно боротися і закликав довіряти національній валюті.

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Гончарук виступив проти заощаджень українців в валюті

Гончарук виступив проти заощаджень українців в валюті

колаж

Як писав OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$, в 2020 році гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

При цьому курс долара 28 грудня злетів до 23,68 грн/$, тоді як ще у 20-х числах американську валюту можна було купити менш ніж за 23 грн.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Курс валют
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
гривня долар євро
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Алеша с мыльного завода
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Между прочим ,уточните у этого индивидуума , погасил он долг за ЖКХ в размере 21 000 гривен в Чернигове...
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
лохам лохово,ростовщику ростовщиково.
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