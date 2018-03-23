Ryanair зайшла в Україну: як зміниться ціна авіаквитків

Прихід ірландського лоукостера Ryanair в Україні не призведе до зниження вартості перевезень інших працюючих в країні авіакомпаній.

"Я думаю, що спочатку Ryanair буде залучати пасажирів в тому числі і промотарифами. Але як буде складатися ситуація надалі - думаю, що, можливо, буде як з WizzAir, яка на українському ринку давно відмовилася від дуже дешевих тарифів", - заявив колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава, пише "Апостроф".

За його словами, рішення WizzAir було обумовлено низькою купівельною спроможністю українців, що не дозволяло авіакомпанії продавати квитки з високими тарифами.

"Тарифи в 5-10-20 євро - це свідомо збиткові тарифи, які, звичайно ж, не покривають всі витрати авіакомпанії, це просто маркетингова гра, щоб максимізувати свої доходи", - пояснив експерт.

Як повідомляв "Обозреватель", керівництво аеропортів "Бориспіль" і "Львів" підписало договори про початок польотів з ірландською авіакомпанією Ryanair.