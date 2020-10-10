Розмір пенсій в Україні скоротиться на 20%: економіст озвучив прогноз

В Україні, якщо стан економіки принципово не зміниться, то за 10 років купівельна спроможність пенсіонерів і реальний розмір виплат може скоротитися майже на 20%.

Про це в коментарі УНН сказав економіст, координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов. "Я колись робив підрахунки, що в реальній купівельній спроможності, якщо уявити, що стан економіки принципово не зміниться, але відбудуться тільки природні фактори старіння населення, то у нас за 10 років реальна пенсія повинна скоротитися, з точки зору своєї купівельної здатності, на майже 20%. Тобто, це відбудеться з демографічних причин – нам буде все важче і важче підтримати, скажімо так, старше покоління", – сказав Андрій Блінов.

Він зазначив, що для вирішення цієї проблеми у владі періодично піднімають тему реформування пенсійної системи.

"Я так розумію, що ця заявка, тепер уже від імені Шмигаля, вона пов’язана саме з цим – реанімувати цю ідею трирівневої пенсійної системи... Я так розумію, що певною мірою зараз у "Слузі народу" ця ідея піднялася, але, звісно, з метою мотивації відкладання, з метою мотивації додаткових коштів для Пенсійного фонду, зокрема, це дозволить поступово знижувати рівень дотування пенсійної системи, тобто знизити навантаження на бюджет", – додав експерт.

За його словами, це б дозволило отримувати пенсію з трьох джерел – від держави, з накопичувального фонду і з приватного пенсійного фонду.

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