Розмір пенсій в Україні скоротиться на 20%: економіст озвучив прогноз
В Україні, якщо стан економіки принципово не зміниться, то за 10 років купівельна спроможність пенсіонерів і реальний розмір виплат може скоротитися майже на 20%.
Про це в коментарі УНН сказав економіст, координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов. "“Я колись робив підрахунки, що в реальній купівельній спроможності, якщо уявити, що стан економіки принципово не зміниться, але відбудуться тільки природні фактори старіння населення, то у нас реальна, за 10 років, реальна пенсія повинна скоротитися, з точки зору своєї купівельної здатності, на майже 20%. Тобто, це відбудеться з демографічних причин - нам буде все важче і важче підтримати, скажемо так, старше покоління", – сказав Андрій Блінов.
Він зазначив, що для вирішення цієї проблеми у владі періодично піднімають тему реформування пенсійної системи.
"Я так розумію, що ця заявка, тепер уже від імені Шмигаля, вона пов’язана саме з цим - реанімувати цю ідею трирівневої пенсійної системи... Я так розумію, що певною мірою зараз в "Слузі народу" ця ідея піднялася, але, звісно, з метою мотивації відкладання, з метою мотивації додаткових коштів для Пенсійного фонду, в тому числі, це дозволить поступово знижувати рівень дотування пенсійної системи, тобто, знизити навантаження на бюджет", – додав експерт.
За його словами, це б дозволило отримувати пенсію з трьох джерел - від держави, з накопичувального фонду і з приватного пенсійного фонду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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