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Розкрито величезну зарплату глави "Укрзалізниці": могли б утримувати ціле підприємство

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Заробітна плата голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова у 2018-му була на рівні близько 570 тис. грн. Це удесятеро більше, ніж у рядового міністра. Місячної зарплати менеджера державного підприємства вистачило б на 364 пенсії або на цілий штат невеликого підприємства.

Скільки заробляє Кравцов. Згідно з опублікованою декларацією, в середньому щомісяця менеджер підприємства отримував на основному місці роботи більше 812 тис. грн. Однак сам Кравцов пояснив, що в минулому році отримав частину суми за 2017-й, тому насправді в середньому його заробітна плата становить 570 тис. грн. "9,7 мільйона гривень - це зарплата не за дванадцять місяців, а за 17 місяців. Але рівень зарплати в приватних компаніях на подібних посадах в рази вище", – сказав Кравцов.

У свої 33 роки менеджер увійшов до трійки найбільш високооплачуваних державних управлінців. Для порівняння, розрив між зарплатою Кравцова і мінімальною заробітною платою по країні – 139 раз. Реальний прожитковий мінімум, як підрахували в уряді, становить 3,9 тис. грн. На ці гроші звичайний українець може купити:

Розкрито величезну зарплату глави "Укрзалізниці": могли б утримувати ціле підприємство

  • 1 пальто на 7 років;

  • 1 бритву на 3 роки;

  • 1 штани на 4 роки;

  • 7,8 кг картоплі на місяць;

  • 2,2 кг капусти на місяць;

  • 660 г свинини в місяць.

І ще близько 190 різних товарів. Водночас зі своїм окладом Кравцов може дозволити собі 146 пальто на 7 років; 146 бритв на 3 роки; 146 брюк на 4 роки; 1,1 тонни картоплі в місяць; 321 кг капусти на місяць, майже 100 кг свинини в місяць.

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До речі, на запит OBOZREVATEL з проханням надати розмір заробітної плати глави державного підприємства, в "Укрзалізниці" запропонували дочекатися публікації чергової декларації. Хоча сама декларація публікується раз на рік, або після значних змін в матеріальному становищі.

Хто такий Кравцов. У біографії глави компанії всього два місця роботи – юридична фірма відразу після університету, і "Укрзалізниця". У держкомпанії він починав радником, потім очолив один з департаментів. Зараз же Кравцов, кажучи про зарплати, стверджує, що в приватних компаніях заробляють значно вище. Хоча сам менеджер ніколи на подібних посадах в бізнесі не працював.

Розкрито величезну зарплату глави "Укрзалізниці": могли б утримувати ціле підприємство

  • З 03.2014 – 01.2015 рр. - юридична фірма "Астерс", Київ.

  • З 01.2015 – 03.2015 рр. - радник генерального директора "Укрзалізниці".

  • З 03.2015 – 05.2015 рр. - начальник Департаменту реформування і корпоративного розвитку "Укрзалізниця".

  • З 28.05.2015 – 30.11.2015 рр. - директор з реформування, майнової і правової політики "Укрзалізниця".

  • З 10.2015 – 05.2016 рр. - член правління ВАТ "Укрзалізниця".

  • З 30 березня по 25 травня 2016 рр. - і. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця".

  • З 25 травня 2016 по 9 серпня 2017 рр. - перший заступник міністра інфраструктури України.

  • З 08.2016 – 08.2017 - голова Наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця".

  • З 10 серпня 2017 – і. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця".

  • 10 січня 2019 року Кабінет міністрів призначив Євгена Кравцова головою правління ПАТ "Укрзалізниця".

Варто відзначити, що розмір заробітної плати встановлює Наглядова рада. При цьому Кравцов заробляє в рази більше, ніж будь-який член Кабміну. Хоча при цьому "Укзалізніця" підпорядковується уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зарплати народних депутатів України нового скликання необхідно підвищити в 2-3 рази – до 50 тисяч гривень – для "елементарного забезпечення їх потреб". Таку думку висловив колишній заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

У 2019 року в Україні зросла середня заробітна плата. Вона встановила новий максимум в гривнях і побила рекорд 2013 року в доларовому еквіваленті.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв українцям істотне збільшення середньої зарплати протягом 2019 року.

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Тема
Зарплати в Україні
Особа
Євген Кравцов
Місце
Україна
Тег
зарплата
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