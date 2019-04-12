Роздадуть ще по одній пенсії: в Кабміні готують кардинальне нововведення

В Україні в 2019-му можуть ввести 13-ту пенсію для тих, хто мало отримує, але багато працював. У Кабміні вже проводять розрахунки: чи вистачить коштів на збільшення бюджету Пенсійного фонду.

OBOZREVATEL з'ясував, для кого і як в Україні можуть запустити пенсійне нововведення.

Головне:

на 13-ту пенсію знадобиться приблизно 3 млрд грн;

гроші зможуть отримати до 2 млн пенсіонерів: ті, хто має 30-35 років стажу і мінімальну виплату;

13-ту пенсію вже ввели в Польщі (відповідне рішення ухвалив Сейм).

Навіщо і кому потрібна 13-та пенсія

Березневий перерахунок пенсій дозволив збільшити середній розмір пенсії з 2,6 до 3 тис. грн. Підвищення стосується більшості пенсіонерів, але далеко не всіх. Так, до 2 млн українців із повним стажем, замість підвищення виплати щомісяця, отримали разову виплату двома порціями по 1,2 тис. грн.

Гроші отримали за рахунок додаткового ресурсу від розмитнення "євроблях", однак глобально проблему це не вирішило. Після реформи у розрахунку пенсії зменшили роль стажу, в результаті майже 2 млн українців, які відпрацювали 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки) все одно мають близьку до мінімальної пенсію. Тобто приблизно 1,5 тис. грн.

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Один із варіантів, який раніше озвучували в Міністерстві соціальної політики, – скористатися нормою закону, згідно з якою українці старше 65 років і з повним стажем повинні отримувати щонайменше 40% мінімальної зарплати. Нині це до 1,7 тис. грн. Але і тут є декілька проблем. По-перше, від 60 до 65 років такі пенсіонери все одно залишатимуться з низькими виплатами. По-друге, щоб це дійсно збільшило рівень добробуту, в Україні повинна бути більш висока мінімальна зарплата.

Формулу розрахунку пенсій у Кабміні міняти не планують. Мовляв, це поставить українців у нерівні умови. Уже декілька тижнів чиновники обговорюють ще один варіант вирішення – 13-та пенсія. Уряд вже готує розрахунки, скільки це буде коштувати і чи є на це гроші.

А днями віце-прем'єр Павло Розенко повідомив: "є всі можливості" реалізувати 13-ту пенсію, починаючи з цього року. "Її отримуватимуть люди, які мають великий страховий стаж, але невисоку пенсію... Уряд зараз працює над реалізацією цієї ініціативи, ми проводимо відповідні розрахунки", – повідомив політик.

Правда, цьогорік українці вже фактично отримали 13-ту пенсію (і навіть більше), завдяки виплаті в розмірі 2,4 тис. грн. І якщо, як і сказав Розенко, нововведення запустять із цього року, вже в грудні може прийти фактично "14-а" виплата.

Хто скільки може отримати і чи вистачить грошей

Якщо виплату затвердять, то в кінці року приблизно 2 млн українців зможуть отримати разову виплату в суму від 1,5 тис. грн. З бюджету на такі цілі доведеться витратити до 3 млрд грн.

І ось тут виникає проблема. Дефіцит Пенсійного фонду – десятки мільярдів гривень. Якщо враховувати невластиві йому функції (доплати, пенсії суддів і т. д), то в цьому році із загальної скарбниці доведеться перевести в Пенсійний фонд більше 167 млрд грн.

Додаткові 3 млрд грн понад вже затвердженого бюджету можуть з'явитися. Але для цього потрібно, щоб темпи зростання зарплат випереджали плановий, щоб рівень тіньової зайнятості скоротився. Також можливий варіант вирішення проблеми – підвищення мінімальної зарплати. Це дозволило б збільшити надходження до Пенсійного фонду і отримати додатковий ресурс для 13-ї пенсії.

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Кожен українець платить зі своєї зарплати 22% єдиного соцвнеску (ЄСВ), велика частина якого поповнює Пенсійний фонд. І тільки за три місяці 2019-го до бюджету надійшло 61,3 млрд грн ЄСВ. Це на 23,2%, або на 11,5 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили в Державній фіскальної службі.

У березні 2019 року ЄСВ становив 21,3 млрд грн, що на 22%, або на 3,8 млрд грн більше, ніж у березні 2018-го. З них до Пенсійного фонду надійде приблизно 17,5 млрд (або 82,52%). І якщо обсяги надходжень вдасться зберегти, за 9 місяців, які залишилися, вдасться зібрати ще до 158,19 млрд. У сумі – 208,6 млрд грн. Хоча за затвердженим планом повинно бути 225 млрд грн.

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Правда, варто враховувати, що протягом року середня зарплата може збільшитися приблизно на 20%. Паралельно виростуть і відрахування. Остаточно розрахувати, чи вистачить додаткового ресурсу на 13-ту пенсію, можна буде або після того, як знайдеться додаткове джерело фінансування (як із "євробляхами"), або ж ближче до другої половини 2019-го, коли за показниками надходжень ЄСВ вже можна буде зробити висновок, чи достатньо коштів.

До слова, поки в Україні рахують, чи вистачить коштів, у Польщі вже ухвалили рішення виплатити всім пенсіонерам по 200 євро "13-ї пенсії".

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