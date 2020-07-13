Росіянці прийшов рахунок за комуналку на 30 млрд рублів

Мешканка Самарської області (Росія) отримала квитанцію за опалення на 30,4 мільярда рублів (понад $426 млн).

У прес-службі Самарського філії "Енергозбут Плюс" заявили, що це сталося через технічну помилку, яку вже усунули, йдеться у публікації "РИА Новости".

Фото рахунку мешканка Самарської області опублікувала у спільноті "Тольятті" в соціальній мережі "ВКонтакте". У в графі "сума" вказано 30 432 243 018 рублів 90 копійок.

"Ось така сума платежу за місяць прийшла. Це як розуміти взагалі?", – написала вона.

Рахунок за тепло на 30 млрд рублів progorodsamara.ru

"Помилка сталася на стороні платіжного сервісу "Квартплата 24": при відображенні номер особового рахунку та нарахування відображалися як сума. Наразі технічна несправність ліквідована", – повідомили теплоенергетики.

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