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Росіянці прийшов рахунок за комуналку на 30 млрд рублів

Андрій Довгань
Особисті фінанси
3,1 т.
Росіянці прийшов рахунок за комуналку на 30 млрд рублів

Мешканка Самарської області (Росія) отримала квитанцію за опалення на 30,4 мільярда рублів (понад $426 млн).

У прес-службі Самарського філії "Енергозбут Плюс" заявили, що це сталося через технічну помилку, яку вже усунули, йдеться у публікації "РИА Новости".

Фото рахунку мешканка Самарської області опублікувала у спільноті "Тольятті" в соціальній мережі "ВКонтакте". У в графі "сума" вказано 30 432 243 018 рублів 90 копійок.

"Ось така сума платежу за місяць прийшла. Це як розуміти взагалі?", – написала вона.

Рахунок за тепло на 30 млрд рублів

Рахунок за тепло на 30 млрд рублів progorodsamara.ru

"Помилка сталася на стороні платіжного сервісу "Квартплата 24": при відображенні номер особового рахунку та нарахування відображалися як сума. Наразі технічна несправність ліквідована", – повідомили теплоенергетики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за борги по комуналці пропонують арештовувати частина зарплати і забирати майно. Відповідне нововведення передбачено законопроектом №3613. Автори документа – "слуги народу" Михайло Лаба, Ігор Кривошеєв і Анатолій Костюх.

РосіяТарифи ЖКГ і субсидії
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