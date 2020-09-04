Росія розширила санкції топовими політиками України. Перелік

Дар'я Дурова Особисті фінанси 22:42, 4.09.2020 Оновлено: 23:18, 4.09.2020

Росія розширила персональні санкції проти України, ввівши нові обмеження проти топових політиків і чиновників.

Відповідні дані були опубліковані у п'ятницю, 4 вересня, на порталі правової інформації РФ. Рішення російського уряду набирає чинності з дня його оприлюднення (щоб подивитися повний список, доскрольте сторінку до кінця).

У санкційний список, зокрема, потрапив п'ятий президент України Петро Порошенко. Також – народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко, засновник партії "Голос" Святослав Вакарчук та інші представники цієї політсили.

Крім того, у списку:

  • Соломія Бобровська;

  • Костянтин Бондарєв;

  • Леся Василенко;

  • Сергій Вельможний;

  • Михайло Волинець;

  • Вікторія Гриб;

  • Віталій Данілов;

  • Ярослав Железняк;

  • Михайло Забродський;

  • Яна Зінкевич;

  • Володимир Кабаченко;

  • Юлія Клименко;

  • Роман Костенко;

  • Степан Кубів;

  • Олексій Кучеренко;

  • Анжеліка Лабунська;

  • Роман Лозинський;

  • Ірина Луценко;

  • Сергій Магера;

  • Муса Магомедов;

  • Олег Макаров;

  • Григорій Немиря;

  • Андрій Ніколаєнко;

  • Андрій Осадчук;

  • Андрій Пузійчук;

  • Сергій Рахманін;

  • Кіра Рудик;

  • Олег Синютка;

  • Інна Совсун;

  • Ольга Стефанишина;

  • Олександр Сухов;

  • Сергій Тарута;

  • Руслан Требушкін;

  • Рустем Умеров;

  • Олександра Устинова;

  • Софія Федина;

  • Володимир Цабаль;

  • Михайло Цимбалюк;

  • Ахтем Чийгоз;

  • Ярослав Юрчишин.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і ще п'ять європейських країн раніше підтримали продовження Радою Євросоюзу санкцій проти Росії за незаконну окупацію Криму.

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Економіка Особисті фінанси

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