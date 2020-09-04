Росія розширила санкції топовими політиками України. Перелік

Росія розширила персональні санкції проти України, ввівши нові обмеження проти топових політиків і чиновників.

Відповідні дані були опубліковані у п'ятницю, 4 вересня, на порталі правової інформації РФ. Рішення російського уряду набирає чинності з дня його оприлюднення (щоб подивитися повний список, доскрольте сторінку до кінця).

У санкційний список, зокрема, потрапив п'ятий президент України Петро Порошенко. Також – народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко, засновник партії "Голос" Святослав Вакарчук та інші представники цієї політсили.

Крім того, у списку:

Соломія Бобровська;

Костянтин Бондарєв;

Леся Василенко;

Сергій Вельможний;

Михайло Волинець;

Вікторія Гриб;

Віталій Данілов;

Ярослав Железняк;

Михайло Забродський;

Яна Зінкевич;

Володимир Кабаченко;

Юлія Клименко;

Роман Костенко;

Степан Кубів;

Олексій Кучеренко;

Анжеліка Лабунська;

Роман Лозинський;

Ірина Луценко;

Сергій Магера;

Муса Магомедов;

Олег Макаров;

Григорій Немиря;

Андрій Ніколаєнко;

Андрій Осадчук;

Андрій Пузійчук;

Сергій Рахманін;

Кіра Рудик;

Олег Синютка;

Інна Совсун;

Ольга Стефанишина;

Олександр Сухов;

Сергій Тарута;

Руслан Требушкін;

Рустем Умеров;

Олександра Устинова;

Софія Федина;

Володимир Цабаль;

Михайло Цимбалюк;

Ахтем Чийгоз;

Ярослав Юрчишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і ще п'ять європейських країн раніше підтримали продовження Радою Євросоюзу санкцій проти Росії за незаконну окупацію Криму.

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