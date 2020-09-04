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Росія розширила санкції топовими політиками України. Перелік

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Особисті фінанси
6,2 т.
РФ ввела проти України нові санкції

РФ ввела проти України нові санкції. Газета.Ру

Росія розширила персональні санкції проти України, ввівши нові обмеження проти топових політиків і чиновників.

Відповідні дані були опубліковані у п'ятницю, 4 вересня, на порталі правової інформації РФ. Рішення російського уряду набирає чинності з дня його оприлюднення (щоб подивитися повний список, доскрольте сторінку до кінця).

У санкційний список, зокрема, потрапив п'ятий президент України Петро Порошенко. Також – народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко, засновник партії "Голос" Святослав Вакарчук та інші представники цієї політсили.

Крім того, у списку:

  • Соломія Бобровська;

  • Костянтин Бондарєв;

  • Леся Василенко;

  • Сергій Вельможний;

  • Михайло Волинець;

  • Вікторія Гриб;

  • Віталій Данілов;

  • Ярослав Железняк;

  • Михайло Забродський;

  • Яна Зінкевич;

  • Володимир Кабаченко;

  • Юлія Клименко;

  • Роман Костенко;

  • Степан Кубів;

  • Олексій Кучеренко;

  • Анжеліка Лабунська;

  • Роман Лозинський;

  • Ірина Луценко;

  • Сергій Магера;

  • Муса Магомедов;

  • Олег Макаров;

  • Григорій Немиря;

  • Андрій Ніколаєнко;

  • Андрій Осадчук;

  • Андрій Пузійчук;

  • Сергій Рахманін;

  • Кіра Рудик;

  • Олег Синютка;

  • Інна Совсун;

  • Ольга Стефанишина;

  • Олександр Сухов;

  • Сергій Тарута;

  • Руслан Требушкін;

  • Рустем Умеров;

  • Олександра Устинова;

  • Софія Федина;

  • Володимир Цабаль;

  • Михайло Цимбалюк;

  • Ахтем Чийгоз;

  • Ярослав Юрчишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і ще п'ять європейських країн раніше підтримали продовження Радою Євросоюзу санкцій проти Росії за незаконну окупацію Криму.

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