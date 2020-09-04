Росія розширила санкції топовими політиками України. Перелік

РФ ввела проти України нові санкції. Газета.Ру
Росія розширила персональні санкції проти України, ввівши нові обмеження проти топових політиків і чиновників.
Відповідні дані були опубліковані у п'ятницю, 4 вересня, на порталі правової інформації РФ. Рішення російського уряду набирає чинності з дня його оприлюднення (щоб подивитися повний список, доскрольте сторінку до кінця).
У санкційний список, зокрема, потрапив п'ятий президент України Петро Порошенко. Також – народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко, засновник партії "Голос" Святослав Вакарчук та інші представники цієї політсили.
Крім того, у списку:
Соломія Бобровська;
Костянтин Бондарєв;
Леся Василенко;
Сергій Вельможний;
Михайло Волинець;
Вікторія Гриб;
Віталій Данілов;
Ярослав Железняк;
Михайло Забродський;
Яна Зінкевич;
Володимир Кабаченко;
Юлія Клименко;
Роман Костенко;
Степан Кубів;
Олексій Кучеренко;
Анжеліка Лабунська;
Роман Лозинський;
Ірина Луценко;
Сергій Магера;
Муса Магомедов;
Олег Макаров;
Григорій Немиря;
Андрій Ніколаєнко;
Андрій Осадчук;
Андрій Пузійчук;
Сергій Рахманін;
Кіра Рудик;
Олег Синютка;
Інна Совсун;
Ольга Стефанишина;
Олександр Сухов;
Сергій Тарута;
Руслан Требушкін;
Рустем Умеров;
Олександра Устинова;
Софія Федина;
Володимир Цабаль;
Михайло Цимбалюк;
Ахтем Чийгоз;
Ярослав Юрчишин.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і ще п'ять європейських країн раніше підтримали продовження Радою Євросоюзу санкцій проти Росії за незаконну окупацію Криму.
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