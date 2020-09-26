Російський мільярдер приїхав на відкриття їдальні для бідних на золотому Bentley

У Єкатеринбурзі (Російська Федерація) мільярдер Ігор Заводовський приїхав на відкриття своєї їдальні для бідних на золотому Bentley.

Про це повідомляє видання 66.ru. Приміщення під їдальню обійшлося приблизно в 12,6 млн грн (35 млн рублів), водночас вартість автомобіля, на якому приїхав мільярдер, може бути в кілька разів вищою і досягати чотирьох мільйонів доларів (залежно від моделі).

Відвідувачі громадського харчування отримуватимуть гарячі обіди, що складаються із супу, м'ясного або рибного блюда з гарніром, булочки або хліба, а також чаю. Собівартість такої порції становитиме 100 рублів (36 грн). Їду видаватимуть за талонами з 9:00 до 17:00.

Заводовський – співзасновник і керівник однієї з найбільших компаній на ринку нерухомості в Єкатеринбурзі. Крім того, йому належить кілька торговельних центрів у місті.

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