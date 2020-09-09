Роботодавцю дозволять ходити по домівках співробітників: як в Україні хочуть змінити правила для працівників

В Україні через кардинальні зміни на ринку праці "слуги народу" пропонують ввести нові правила віддаленої роботи. Згідно з ними, роботодавець офіційно зможе оформляти контракт на дистанційну роботу. Крім того, на нього ляже відповідальність за безпеку.

Про те, як змінилася ситуація на ринку праці в Україні і чи допоможуть нові правила, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Роботодавець мусить обстежити умови роботи вдома разом із профспілкою

В Україні приблизно 35% роботодавців перейшли на віддалену роботу через пандемію. Але при цьому в законі досі не прописано, як між собою мають домовлятися роботодавець і працівник у такому випадку, хто за що відповідає.

У новому законопроєкті №4051 пропонують узаконити дві форми співпраці: надомну і віддалену. Їх можна буде прописувати в контракті. Крім того, документ передбачає:

роботодавець отримає право дізнаватися фактичне місце проживання співробітника;

в електронній формі ознайомитися з договором, нормативними актами, з усіма документами, з якими має бути ознайомлений працівник;

забезпечити можливість поєднати роботу вдома з роботою в звичайному режимі на території роботодавця;

зобов'язати роботодавця організувати безпечну й комфортну роботу вдома.

Крім того, в документі сказано, що допускати роботу віддалено можна тільки за умови, якщо в співробітника є необхідні навички та житлово-побутові умови. "Житлово-побутові умови обстежують представники роботодавця за участю профспілкового органу, а у відповідних випадках – і представників санітарного та пожежного нагляду", – йдеться в законопроєкті.

Pixabay Робота з дому в Україні

Тобто, якщо ви хочете офіційно працювати вдома, за законом, до вас може прийти представник відділу кадрів і перевірити, як і де ви працюватимете. Ба більше, робоче місце вдома мусить відповідати нормам безпеки.

"Ми звикнемо до формату віддаленої роботи, зможемо працювати з будь-якої точки світу. Система державних і політичних інститутів, система освіти також поступово змінюватимуться", – розповідають OBOZREVATEL в одному з кадрових порталів.

Законна робота з дому змінить ситуацію?

Опитані експерти впевнені: українські роботодавці й до карантину активно практикували віддалену роботу без надання робочого місця, а іноді навіть без офіційного оформлення. Для таких співробітників ситуація практично не зміниться: вони, як і раніше, будуть безправними.

А ось ті, хто офіційно працевлаштований, зможуть захистити свої права. Як приклад HR-експерт Олександр Білоус наводить травму, отриману під час роботи вдома.

Швачка, яка за старими правилами працювала не з цеху, а шила вдома, поранивши палець або навіть отримавши серйозну травму, не могла претендувати на компенсацію від роботодавця, оскільки фактично перебувала не на робочому місці. За новими ж правилами травма, отримана під час роботи з дому, може бути прирівняна до виробничої.

"Ми бачимо, що світ змінюється вкрай стрімко, вже змінився ринок праці, і, за моїми дуже скромними оцінками, вже буквально через кілька років половина всіх робіт зможе виконуватися з дому. Все, крім промисловості та сфери гостинності, буде поступово йти в онлайн", – розповідає OBOZREVATEL Білоус.

Ситуація на ринку праці погіршується

В Україні за час карантину кількість безробітних зросла на 73% – до 477 тис. осіб, йдеться в даних Державної служби зайнятості. Фактично програму Кабміну про створення 500 тис. робочих місць провалено.

Ще кілька місяців тому OBOZREVATEL особисто запитував у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, як ідуть справи зі створенням робочих місць. Тоді глава уряду відповів дуже м'яко: "Служба зайнятості за час карантину працевлаштувала 142,7 тис. осіб". Неважливо, чи це вже наявні вакансії, що звільнилися, або створені за підтримки уряду нові – прем'єр все порахував у результат "програми створення робочих місць".

Правда, при цьому Шмигаль визнає: середня зарплата 8 тисяч гривень – це занадто мало, а перспектива працювати прибиральником влаштує не всіх. Річ у тому, що абсолютну більшість нових робочих місць обіцяють створити для будівельників доріг, працівників сфери сільського господарства та благоустрою (ті самі прибиральники та двірники).

"Понад 40% – люди з вищою освітою, і очікування у них інші, ніж працювати прибиральником", – розповідає Шмигаль.

"Дуже важко сказати: "Я створив мільйон робочих місць. Ідіть усі працюйте". Можна це зробити. Але є структура людей. Понад 40% – люди з вищою освітою, і очікування у них інші, ніж працювати прибиральником. Але завдання напередодні кризи було іншим", – пояснює OBOZREVATEL прем'єр.

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